Учить школьников противостоять мошенникам призвали в Госдуме

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В школах можно организовать специальные занятия для обучения детей способам противодействовать мошенникам. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Яна Лантратова, сообщает RT.

Парламентарий таким образом отреагировала на сообщение Министерства внутренних дел о том, что злоумышленники начали запугивать детей, представляясь им сотрудниками спецслужб, Почты России или портала госуслуг.

«Одним из важнейших шагов может быть проведение в школах занятий, на которых детям расскажут о схемах обмана, используемых мошенниками. Детей нужно учить распознавать потенциально опасные ситуации <...>», – подчеркнула депутат.

По мнению Лантратовой, важно разработать соответствующие правила противодействия, дать учащимся практические советы по защите личных данных.

В связи с этим необходимо рассмотреть возможность привлечения специалистов МВД и банковского сектора для проведения занятий в школах, выразила уверенность первый зампред Комитета ГД по просвещению.