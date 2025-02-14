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Общество 14 февраля 2025 17:58

Учить школьников противостоять мошенникам призвали в Госдуме

Учить школьников противостоять мошенникам призвали в Госдуме
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В школах можно организовать специальные занятия для обучения детей способам противодействовать мошенникам. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Яна Лантратова, сообщает RT.

Парламентарий таким образом отреагировала на сообщение Министерства внутренних дел о том, что злоумышленники начали запугивать детей, представляясь им сотрудниками спецслужб, Почты России или портала госуслуг.

«Одним из важнейших шагов может быть проведение в школах занятий, на которых детям расскажут о схемах обмана, используемых мошенниками. Детей нужно учить распознавать потенциально опасные ситуации <...>», – подчеркнула депутат.

По мнению Лантратовой, важно разработать соответствующие правила противодействия, дать учащимся практические советы по защите личных данных.

В связи с этим необходимо рассмотреть возможность привлечения специалистов МВД и банковского сектора для проведения занятий в школах, выразила уверенность первый зампред Комитета ГД по просвещению.

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#финансовая грамотность #финансовая грамотность в школах #Мошенничество #госдума рф
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