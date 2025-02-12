Россиянам рассказали о том, как мошенники запугивают и манипулируют в интернете

В ближайшее время комиссия Правительства России рассмотрит пакет поправок, направленных на борьбу с мошенничеством в интернете.

Новый закон будет направлен на запрет использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений.

Использовать российские мессенджеры сотрудники этих организаций смогут только после того, как подтвердят свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации.

Кроме того, еще одно из предложений — обязательная маркировка звонков от организаций, маркировка вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС. На экране телефона пользователя будет отображаться информация, чтобы он мог понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник.

Эксперт по информационной безопасности и IT-праву, управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с «Радио 1» заявил, что борьба с мошенниками — это комплексная задача, поэтому она должна решаться также — комплексно.

«Раньше мы пытались применять какие-то отдельные меры — они препятствовали работе. Но в итоге их было недостаточно. Сейчас попытка решить вопрос комплексно. А как каждая из этих мер будет работать в отдельности, пока до конца не ясно», — пояснил специалист.

Сейчас основная масса мошенников находится не на территории России, чего не было раньше и это усложняет ситуацию.

«Если это звонок, и вы понимаете, что что-то идет не так, нужно класть трубку. Потому что дальше могут быть запугивания и манипуляции. Сейчас это усугубилось тем, что злоумышленники делают слепки голоса, и чем дольше человек с ними общается, тем лучше и качественнее они могут сделать дипфейк и аудиофейк», — посоветовал специалист.

Эксперт отметил, что если вас обязывают совершить срочные действия, возьмите паузу, выдохните, пересмотрите все на официальных сайтах.