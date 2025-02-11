Эксперт предупредил о жестких методах мошенничества

Телефонные мошенники стараются выманить деньги у своих жертв, прибегая к запугиванию и манипуляциям. В связи с этим ряд практических советов дал россиянам эксперт по информационной безопасности и IT-праву, управляющий RTM Group Евгений Царев в интервью «Радио 1».

«Если это звонок, и вы понимаете, что что-то идет не так, нужно класть трубку. Потому что дальше могут быть запугивания и манипуляции», – подчеркнул специалист.

К тому же, по словам Царева, сейчас риски усугубились. Дело в том, что «злоумышленники делают слепки голоса, и чем дольше человек с ними общается, тем лучше и качественнее они могут сделать дипфейк и аудиофейк».

Эксперт также напомнил о понятии «нулевого доверия», когда проверяется вся информация. «Если вас обязывают совершить срочные действия, возьмите паузу, выдохните, пересмотрите все на официальных сайтах», – посоветовал он.

При этом специалист констатировал, что в настоящий момент основная масса мошенников находится не на территории России, чего не было раньше, и это затрудняет борьбу с ними.

Пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством, который в скором времени рассмотрит Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности, призван решить проблему комплексно, добавил Евгений Царев.