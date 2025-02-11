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Общество 11 февраля 2025 09:20

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиянам советуют использовать сложные пароли на телефоне, запрещать показ СМС на заблокированном экране и разрешать вход в важные приложения только по биометрии, чтобы защитить телефон и личную информацию от взлома и кражи.

Как сообщает ТАСС, украденный или взломанный телефон – это не только финансовые потери. Аферисты могут зайти в банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через госуслуги, похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров, с помощью почты получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку.

Используйте сложный пароль на разблокировку – более шести символов, необходимо отключать автосохранение паролей в браузере.

И, конечно, нельзя оставлять телефон без присмотра.

#мошенники #взлом #взлом аккаунтов #МВД по РТ #гаджеты #телефон #полезная информация #кибербезопасность
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