В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиянам советуют использовать сложные пароли на телефоне, запрещать показ СМС на заблокированном экране и разрешать вход в важные приложения только по биометрии, чтобы защитить телефон и личную информацию от взлома и кражи.

Как сообщает ТАСС, украденный или взломанный телефон – это не только финансовые потери. Аферисты могут зайти в банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через госуслуги, похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров, с помощью почты получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку.

Используйте сложный пароль на разблокировку – более шести символов, необходимо отключать автосохранение паролей в браузере.

И, конечно, нельзя оставлять телефон без присмотра.