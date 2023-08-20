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Общество 20 августа 2023 14:10

Ученый: Проблемы с «Луной-25» начались до попытки перейти на новую орбиту

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Ученый: Проблемы с «Луной-25» начались до попытки перейти на новую орбиту
Станция «Луна-25»
Фото: пресс-служба КФУ

Проблемы с российской автоматической станцией «Луна-25» начались еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, передает РИА Новости.

Соответственно, по мнению исследователя, Центру управления полетами стоило бы отложить маневр.

Связь с «Луной-25» была потеряна накануне около 14.57 по московскому времени. До этого станции был дан импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, но параметры импульса отклонились от расчетных. В итоге аппарат «перешел» на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Выяснением причин потери станции займется специально формируемая межведомственная комиссия, уточняют в Роскосмосе.

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для этой миссии.

#луна #Роскосмос
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