Ученый объяснил влияние вспышек на Солнце на здоровье землян

Фото: скриншот видео xras.ru

Вызванные вспышками на Солнце магнитные бури не способны серьезно повредить здоровью людей, но могут вызвать небольшие неприятности. Об этом после многочисленных солнечных вспышек, случившихся за последнее время, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает издание «Абзац».

«Если [выброс солнечной плазмы] попадет в сторону Земли, то из приятного – полярные сияния, которые будут на низких широтах. Из неприятного – возмущение ионосферы», – пояснил астроном.

По словам Эйсмонта, в таком случае начнутся помехи связи, могут выйти из строя космические спутники и аппаратура, если их вовремя не переведут в безопасный режим.

«Серьезных ударов по здоровью людей не будет, но дискомфорт, плохое самочувствие, головная боль возможны», – подчеркнул исследователь.

За 1 февраля (по московскому времени) на Солнце было зарегистрировано 17 сильных вспышек – уровня M и выше. За десять лет большее число событий фиксировалось только в один день – 29 декабря 2024 года, отмечает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Кроме того, в ночь на 2 февраля произошла супервспышка X8.1 – третья по силе в текущем солнечном цикле после событий уровня X9.0 от 3 октября 2024 года и X9.0 от 14 мая 2024-го (обычно такие вспышки случаются не чаще, чем раз в два года). Ее максимум пришелся на 2.57 по Москве.

Впрочем, после этого события со звезды ушли лишь незначительные объемы вещества, которые пройдут мимо планеты. «Основная масса плазмы осталась на Солнце и, с большой вероятностью, будет выброшена в одном из следующих крупных взрывов <...>», – заметили ученые.

Видео: xras.ru.