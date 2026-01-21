Профессор КФУ рассказал, что Земля попала в самый сильный радиационный шторм XXI века

За последние сутки Земля оказалась в эпицентре сильнейшего радиационного шторма уровня S4. Максимальная плотность солнечных протонов достигла 37 000 единиц pfu (proton flux unit), что стало самым высоким показателем, зарегистрированным в XXI веке. Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил причины высокой солнечной активности и рассказал, как это может повлиять на жизнь человека, работу техники и связь.

По его словам, планета уже несколько лет находится в пике солнечной активности, из-за чего наблюдаются мощные вспышки на Солнце. Они возникают, когда магнитные линии выходят из одного солнечного пятна и входят в другое, создавая магнитное давление, которое вызывает взрыв солнечного вещества и формирование космических лучей, солнечного ветра, магнитных и радиобурь.

Нефедьев отметил, что большинство людей такие бури не ощущают. Радиосвязь, интернет, телевидение и техника продолжают работать в обычном режиме. Подобные события происходят с момента образования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.

Он уточнил, что хотя вспышки мощные, обычно они не влияют на повседневную жизнь. Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт, например головную боль, но для большинства людей и приборов магнитные бури не представляют угрозы.

Астроном пояснил, что Землю защищает магнитное поле: заряженные частицы солнечного ветра двигаются вдоль магнитных линий и входят в атмосферу у Северного и Южного полюсов, вызывая северное и южное сияния. В последнее время кадры необычных сияний широко обсуждаются в интернете.

Нефедьев отметил, что в этом случае частицы солнечного ветра пробили магнитное поле Земли, что является нештатной ситуацией, так как обычно оно его сдерживает. Он пояснил, что космонавты на МКС находятся под защитой магнитного поля Земли, что позволяет им безопасно пребывать в космосе продолжительное время.

Для мониторинга магнитных и радиобурь на Земле работают наблюдательные станции, включая Крымскую астрофизическую обсерваторию РАН. В Казанском университете исследованием солнечной активности занимается группа ученых под руководством Нефедьева. В Астрономической обсерватории им.

Энгельгардта установлены три солнечных телескопа, с помощью которых фиксируются солнечные пятна. Недавно полученные снимки сделали на 500-мм рефракторе «Солнечный телескоп».

Ранее самый сильный шторм 25-го солнечного цикла, зарегистрированный в октябре 2024 года, составил около 1800 единиц pfu. До этого в XXI веке самыми мощными были радиационные бури 6 ноября 2001 года (31 700 единиц) и 29 октября 2003 года (29 500 единиц). С 1976 года самым сильным зафиксирован шторм 24 марта 1991 года с показателем около 43 000 единиц.