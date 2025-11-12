news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 15:34

Профессор Юрасов предупредил о возможных сбоях техники из-за магнитной бури

Читайте нас в
Телеграм

На фоне текущей мощной магнитной бури, вызванной серией плазменных выбросов, специалисты ожидают умеренные помехи в работе техники. Поскольку не все солнечные вспышки направлены в сторону Земли, вероятность масштабных нарушений в работе приборов остается невысокой. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, его слова приводит «RT».

Магнитосфера планеты, тем не менее, будет испытывать значительное воздействие со стороны активного солнечного ветра. Это может стать причиной локальных и кратковременных сбоев, в частности – перебоев в системах связи.

Эксперт отметил, что для большинства жителей России наиболее заметным последствием станет повышенная вероятность появления полярных сияний. В период повышенной геомагнитной активности зона их видимости нередко расширяется за пределы привычных полярных широт, поэтому авроральные явления могут быть видны даже в средних широтах страны – при условии ясной погоды.

#магнитная буря #сбой в работе #Техника
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025