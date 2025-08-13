Профессор КФУ Нефедьев: Катастрофические последствия магнитных бурь крайне редки

Вспышка X7.1 2 октября 2024 года в разных спектральных диапазонах, снимки из космоса

Фото: xras.ru

Чаще всего магнитные бури остаются незамеченными обычными людьми, катастрофические последствия вроде массового выхода оборудования из строя случаются крайне редко. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«Возникают бури из-за солнечных вспышек, процессов, происходящих в активных зонах на поверхности звезды. Магнитные силовые линии выходят из одного солнечного пятна и заходят в другое, в результате чего сжатая солнечная плазма выбрасывается в космос. Этот взрыв высвобождает поток заряженных частиц, так называемый солнечный ветер, который, достигнув Земли, вызывает возмущения в магнитосфере», – пояснил исследователь.

Вместе с тем у немногих людей, которых называют метеозависимыми, организм особенно чувствителен к изменению магнитного фона. Во время магнитных бурь они могут испытывать головные боли, перепады давления, усталость или раздражительность. Такие реакции могут быть связаны с содержанием определенных микроэлементов в крови, реагирующих на электромагнитные возмущения. Но большинство людей, включая жителей Татарстана, не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, констатировал ученый.

«Они (магнитные бури – прим. Т-и) были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», – подчеркнул Нефедьев, уточнив, что они будут начинаться и заканчиваться, пока живо Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Согласно данным NASA, во время геомагнитных штормов уровня G5 могут широко распространяться проблемы с контролем напряжения и другие неполадки в электросетях. Возможны отключения электроэнергии. Возникают трудности с ориентацией космических аппаратов и связью с ними. Распространение радиоволн на высоких частотах становится невозможным во многих районах, спутниковая навигация ухудшается на несколько дней, низкочастотная радионавигация может пропадать на несколько часов. Полярные сияния наблюдаются на широтах до 40 градусов.

При геомагнитных бурях уровня G4 возможно широкое распространение проблем с контролем напряжения в электросетях. Вероятны проблемы с отслеживанием спутников, для устранения трудностей с ориентацией может понадобиться их корректировка. Радиосвязь на высоких частотах становится нерегулярной, спутниковая навигация ухудшается на несколько часов. Полярные сияния видны на широтах до 45 градусов.

Во время геомагнитных штормов уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния наблюдаются на широтах до 50 градусов.

При геомагнитных бурях уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

В свою очередь при геомагнитных бурях уровня G1 возможны незначительные колебания в электросетях. Увидеть северные сияния можно только в высоких широтах.