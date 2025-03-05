Ученые показали, как очищают песок в Анапе с помощью дисперсионных агентов

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Исследователи из КНИТУ-КХТИ продемонстрировали простой способ очистки загрязненного мазутом песка с побережья Черного моря с помощью дисперсионных агентов. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В испорченный нефтепродуктами грунт с пляжа Анапы добавляют воду и диспергент (то есть поверхностно-активные вещества), после чего взбалтывают. В результате песок можно возвращать на пляж или использовать в строительстве. Отделившийся мазут легко утилизируется, а разработанный казанскими учеными диспергент не наносит вреда природе.

«Как правило, это поверхностно-активные вещества растительного происхождения, которые не наносят ущерба ни морским организмам, ни окружающей среде», – пояснил доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ-КХТИ Дмитрий Куряшов.

Новый метод очистки простой и не затратен. Все используемые компоненты отечественного производства. Потенциальные клиенты из числа компаний-производителей и компаний-транспортировщиков топлива уже обращаются к ученым, рассказала директор Института нефти, химии и нанотехнологии КНИТУ-КХТИ Наталья Башкирцева.

Технологию готовы использовать волонтеры. «Это очень важно, очень актуально и непосредственно нужно, [чтобы] автоматизировать процесс очистки песка», – поделился студент КНИТУ-КХТИ Александр Пайгачкин.

Сейчас научные коллективы республики продолжают ставить эксперименты. На данный момент специалисты работают над методами очистки поверхности воды от нефтяной пленки.