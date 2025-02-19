Руководитель отряда волонтеров Татарстана рассказала о работе на пляжах Анапы

Поездка большого отряда волонтеров из Татарстана для устранения последствий экологической катастрофы в Анапу была хорошей историей про добро, дружбу, любовь и взаимопомощь. Об этом заявила руководитель делегации Светлана Янтуганова.

«Тридцать четыре студента из Татарстана поехали помогать Черному морю, трудились две недели. Дни пролетели быстро, но в памяти осталось только хорошее. Мы внесли свой вклад – помогли очистить берег от мазута, помогли птицам выжить. Когда поедем отдыхать на Черное море, будем знать, что причастны к устранению последствий экологической катастрофы», – рассказала она «Татар-информу».

Отряд волонтеров вернулся сегодня в Казань из Анапы. На протяжении двух недель молодые люди занимались ликвидацией последствий разлива нефти, работали на трех пляжах и в двух птичниках.

«В одном месте собрались настоящие герои, целый мир добрых людей – кто-то уволился с работы и приехал туда, кто-то бросил свое дело, чтобы стать волонтером, а некоторые даже приехали и жили за свой счет», – отметила Янтуганова.

Поездка добровольцев из Татарстана для работы в штабе волонтеров на Черном море стала возможна благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Студенты жили в поселке Витязево, были оснащены необходимыми средствами защиты.