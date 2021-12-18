Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за роста заражаемости «омикроном»

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в столице Великобритании режима чрезвычайного положения из-за роста числа заражений новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Выступая перед прессой на стадионе «Стэмфорд Бридж», временно превращенном в центр вакцинации против Covid-19, Садик Хан рассказал, что сегодня в стране зарегистрировано более 10 тыс. случаев инфицирования «омикроном».

При этом мэр констатировал, что за последние 24 часа в Лондоне было выявлено наибольшее число новых случаев Covid-19 с начала пандемии — свыше 26 тыс.

«Число госпитализаций увеличивается, растет и количество случаев нехватки медперсонала, поэтому после консультации с коллегами я принял решение объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», — резюмировал Садик Хан.

В Британии чрезвычайное положение предполагает, что экстренные службы по отдельности или совместно принимают специальные меры для разрешения критической ситуации.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».