Ученые нашли дельфина, который из-за одиночества заговорил сам с собой

Биологи из Дании встретили в Балтийском море дельфина, который предположительно разговаривал сам с собой. Как отметили исследователи, самец дельфина-афалина ведет себя так из-за одиночества.

Морское животное повстречалось еще пять лет назад в водах канала Свендборгсунд. Ему назвали Делле. При встрече млекопитающее привлекло к себе внимание ученых из-за своего необычного поведения: за три месяца наблюдений он издал 10833 звуковых сигнала, которые были связаны с общением с сородичами. Также он воспроизводил звуки, помогающие в навигации, пишет «Газета.ru».

Однако, как заметили ученые, дельфин разговаривает даже когда рядом никого нет, якобы коммуницируя с кем-то еще. Те звуки, которые издает морское животное, похоже на смех человека, но при этом Делле «смеется над неизвестным один».

Как посчитали специалисты, причина такого поведения у дельфина кроется в его одиночестве и, разговаривая сам с собой, он пытается отвлечься.

Ранее ученые заявляли, что у хозяев кошек снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также исследователи зафиксировали самое крупное нападение трески на мойву.