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Ученые: У хозяев кошек снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Кошка очень влияет на физическое и психическое здоровье человека. Как показали результаты исследования научпоп-портала Medicalxpress, кошки играют такую же важную роль в нашей жизни, как и собаки.
В материале отмечается, что хозяева кошек чувствуют себя любимыми родственниками, для них кошка – это их семья, их ребенок и лучший друг, преданный и чуткий.
По словам ученых, жизнь с кошкой снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, болезнь сердца). Также наличие в доме такого питомца может положительно повлиять на микробиоту кишечника, особенно у женщин, например, улучшить контроль уровня глюкозы в крови и уменьшить воспаления.
Помимо этого, когда человек гладит кошку, то у него «уходит» ощущение депрессии.
А еще владение домашним животным связано с меньшей социальной изоляцией. Причем, как говорили некоторые участники исследования, «обеспечение кошки» увеличивает их чувство удовольствия и чувство цели.
Как пишут авторы статьи, кошки могут по-особенному мяукать, «включая» у человека инстинкт заботы. Причем кошки различают, когда люди обращаются именно к ним, а не к другим собеседникам, и подходят чаще к тем, кто делают так называемый кошачий поцелуй (прищуривают глаза и медленно моргают).
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