«9 суток без еды и сна»: ученые-орнитологи раскрыли удивительные факты о миграции птиц

Никита Чернецов: «Сейчас интересное время, чтобы говорить о миграции животных и птиц, и связано это с технологическим прогрессом. Последний дает возможность прослеживать миграцию с помощью микропередатчиков»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Передатчики можно крепить на мелких птиц массой от 20 до 100 граммов

Любопытные факты, связанные с миграциями малых веретенников, обыкновенных кукушек и дупелей, рассказал на открытой лекции в Казани российский орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«Сейчас интересное время, чтобы говорить о миграции животных и птиц, и связано это с технологическим прогрессом. Последний дает возможность прослеживать миграцию с помощью микропередатчиков», – сообщил он.

Орнитолог пояснил, что под миграцией понимает регулярное сезонное перемещение птиц между регионами, условия которых попеременно бывают благоприятными и неблагоприятными.

За последние годы учеными был достигнут значительный прогресс в области изучения сезонного передвижения птиц. В частности, вышел обзор по прослеживанию мелких воробьиных за 10-15 лет. Передатчики стали такими маленькими, что их можно крепить на мелких птиц массой от 20 до 100 граммов, а не только на гусей и лебедей, как это было 20-25 лет назад. Это открыло новые возможности для изучения путей миграции, а также любопытные факты из жизни птиц.

Под миграцией понимает регулярное сезонное перемещение птиц между регионами, условия которых попеременно бывают благоприятными и неблагоприятными Фото: © «Алькеевские вести»

Международная организация по защите птиц Bird Life International выделила восемь основных миграционных путей. Центрально-Азиатский путь показывает, как мигрируют пернатые, которые гнездятся в Центральной Евразии и зимуют в основном на полуострове Индостан. Есть Сибирско-Африканский миграционный путь и другие. Интересно, что российские ученые принимали участие в изучении спутниковых треков обыкновенных кукушек из разных регионов.

«Обратите внимание, что обыкновенные кукушки с Камчатки летают зимовать в Африку. Пересекая всю Евразию, они долетают до Намибии», – отметил Никита Чернецов.

Осенняя миграция обыкновенных кукушек происходит за 122 дня, а весной тот же самый отрезок преодолевается всего за 45 дней. Кукушки делают остановки, но, тем не менее, совершают весьма длительный перелет.

Веретенник гнездится во влажной арктической тундре и удивляет своей способностью к рекордно длинным перелетам Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Веретенники пролетают до 11,6 тыс. километров за восемь-девять суток

Другой трек прослеживает миграционные пути малого веретенника. Длина его тела – от 33 до 42 см, а масса — от 190 до 450 граммов. Птица гнездится во влажной арктической тундре и удивляет своей способностью к рекордно длинным перелетам.

«Веретенники осенью совершают беспосадочный перелет с Аляски в Новую Зеландию. Максимально они пролетают до 11,6 тыс. км, на это уходит восемь-девять суток непрерывного полета. Это кулик, он не может сесть на воду. То есть сесть, конечно, может, но после этого уже не взлетит», – заметил орнитолог.

Такие данные ставят перед учеными множество вопросов. Один из них – как это возможно с точки зрения физиологии мышечной деятельности?

«По тем представлениям, которые были на момент публикации этих треков в 2009 году, считалось, что птица не может так лететь. Существовавшие тогда модели не допускали возможности такой физической активности на протяжении такого продолжительного времени. Кроме того, возникает вопрос: как они решают вопрос депривации сна? Они не спят на протяжении всех восьми-девяти суток, пока летят», – сказал Чернецов.

Скорее всего, у птиц «происходит однополушарный сон, потому что никакого другого решения придумать невозможно», добавил он. Но это лишь гипотеза. Кроме того, возникает вопрос, как они ориентируются, пролетая над Тихим океаном.

«Долететь без посадки с Аляски до Новой Зеландии – это предел птичьих возможностей», – подчеркнул орнитолог.

Это значит, что у малых веретенников должно быть понимание, где они находятся на путях миграции, ведь они должны точно поддерживать направление на протяжении всего полета.

Ученый представил беспосадочный миграционный трек дупелей из Скандинавии в тропическую Африку. Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Дупели из Скандинавии пересекают одним броском Балтийское море и весь европейский континент

Ученый представил беспосадочный миграционный трек дупелей из Скандинавии в тропическую Африку.

«Осенью дупели без посадки пересекают одним броском Балтийское море, весь континент Европы, Средиземное море, Сахару. Первую остановку делают южнее Сахары. Это «всего» 5-6 тыс. км. Поражает в этой истории то, что им есть где остановиться. В Европе есть водно-болотные угодья», – отметил орнитолог.

Если веретенники находятся в безвыходном положении, то дупели могли бы сделать остановку, пояснил Чернецов. Тем не менее многие особи этого не делают. Почему они совершают беспосадочный длительный перелет? «Потому что могут. По-видимому, для них это не является большой проблемой», – считает Чернецов.

«Дупели совершают такие броски не только над экологическими барьерами. Получается, что это не супердостижение, которое делается в безвыходной ситуации. Речь идет о нормальных физиологических возможностях птиц, адаптированных к дальней миграции», – сказал он.

Профессор привел другой интересный пример миграции – горных гусей через Тибет в Гималаи. Эти данные были получены зарубежными исследователями.

«Горные гуси гнездятся в Монголии, а зимуют на юге полуострова Индостан. Они пересекают Гималаи», – пояснил Чернецов.

Он напомнил историю, опубликованную в одном из журналов, когда альпинисты поднимались на Эверест и якобы видели, как горные гуси летели над их головами. Но это сказка, заметил ученый.

«Над Гималаями горным гусям лететь тяжело. Они летят над перевалами, почти «чиркая» брюхом по камням. Но перевалы в Гималаях – это 5 тыс. метров [высоты]. Самое удивительное в этой истории в том, что гуси взлетают на юге Индостана, летят над Индией, потом без всякой акклиматизации долетают и пересекают перевалы и летят дальше над Тибетским нагорьем», – рассказал Никита Чернецов.

Получается, что физиологическая система птиц адаптирована к значительным перепадам температур и атмосферного давления.

Из-за глобального потепления климата меняется и миграционное поведение птиц, встречающихся в Татарстане. Речь идет о датах их прилета и отлета Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 50 лет весенний прилет птиц сместился на 17-20 дней

Оказывается, из-за глобального потепления климата меняется и миграционное поведение птиц, встречающихся в Татарстане. Речь идет о датах их прилета и отлета. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий лабораторией биомониторинга Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Олег Аськеев.

«Прежде всего, меняются даты прилета и отлета птиц. Мы провели серьезные многолетние исследования, использовали материалы за 30-50 лет. Эти даты смещаются примерно у 80% перелетных видов. В среднем за 50 лет весенний прилет сместился на 17-20 дней. Птицы раньше прилетают и начинают гнездиться. А это значит, раньше заканчивают размножение и приступают к отлету. Но в то же время они задерживаются у нас дольше в связи с тем, что осени становятся теплее и зимы начинаются позже», – рассказал он.

Кроме того, по словам специалиста, многие виды птиц из-за потепления климата «склонны к проявлению зимовочных стратегий оставаться на нашей территории». Это, в частности, зарянка (малиновка), крапивник, многие водоплавающие – гуси, лебеди, утки.

«Поскольку незамерзающих водоемов становится гораздо больше, даже Меша зимой не замерзает в серьезные морозы, птицы остаются у нас», – заметил собеседник.

К примеру, в 20-30-е годы прошлого столетия отдельные особи зарянок встречались в наших краях в ноябре-декабре, а сейчас они здесь зимуют.

Также, по словам ученого, на зимовку остается черный дрозд.

На зимовку остаются дрозды и орланы-белохвосты

В этом году среднемесячная температура в Казани длительное время была выше нормы. Такая тенденция наблюдалась с июня и сохранялась до октября включительно. Поэтому многие перелетные птицы задержались, а некоторые не собираются улетать вовсе.

«Буквально на днях напротив своего окна я заметил дубоноса. Это растительноядная птица, корм для нее еще есть. Большая часть популяции раньше в это время, как правило, уже улетала», – поделился наблюдениями профессор кафедры биоэкологии Института фундаментальной медицины КФУ Ильгизар Рахимов.

Недавно ученый наблюдал большую стаю дроздов. Для них в этом году есть хорошая кормовая база, много рябины. Интересен сам факт, что дрозды остаются зимовать.

«Такие процессы мы будем наблюдать и дальше. Теплые зимы и положительные температуры играют свою роль», – считает Рахимов.

Для водоплавающих птиц в холодную пору важно, чтобы водоемы не затягивались льдом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он пояснил, что для водоплавающих птиц в холодную пору важно, чтобы водоемы не затягивались льдом. В воде они находят себе пропитание. Такие процессы сейчас наблюдают жители Москвы, где на водоемах зимуют пять-шесть видов кряквы.

По данным Рахимова, на зимовку остаются новые виды водоплавающих птиц и в Татарстане. К примеру, такая редкая птица, как луток. Стали дольше задерживаться чайки.

«Если мы сейчас поедем на территорию казанской свалки, то увидим там целую орду чаек. Там для них есть кормовая база. Несколько орланов-белохвостов также зимовали в прошлом году на той же казанской свалке», – добавил Рахимов.

Тенденция серьезного потепления климата в Татарстане будет сохраняться десятилетиями, и такой тренд поведения птиц тоже сохранится, считают орнитологи.