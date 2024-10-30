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Ученые: Треска совершила крупнейшее нападение на мойву, съев более 10 млн рыб
Американские и норвежские ученые зафиксировали самое крупное нападение трески на мойву. «Драка» произошла недалеко от берегов Норвегии.
Согласно исследованию научного журнала Communications Biology, нападение произошло в период сезонного нереста мойвы, проходящего, как правило, в феврале-марте. Тогда рыбы переплывают к берегам Норвегии, покидая границы арктического ледового покрова. Причем к этим же берегам примерно в то же время стремится доплыть их главный хищник — треска.
По наблюдениям ученых, мойва «собралась в стаю», где насчитывалось 23 млн особей. Примерно через четыре часа, когда мойва встретилась с треской, хищники съели около 10,6 млн рыб.
Исследователи отмечают, что резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на обилие популяции добычи, а также на стабильность экосистемы.
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