Ученые: Треска совершила крупнейшее нападение на мойву, съев более 10 млн рыб

Американские и норвежские ученые зафиксировали самое крупное нападение трески на мойву. «Драка» произошла недалеко от берегов Норвегии.

Согласно исследованию научного журнала Communications Biology, нападение произошло в период сезонного нереста мойвы, проходящего, как правило, в феврале-марте. Тогда рыбы переплывают к берегам Норвегии, покидая границы арктического ледового покрова. Причем к этим же берегам примерно в то же время стремится доплыть их главный хищник — треска.

По наблюдениям ученых, мойва «собралась в стаю», где насчитывалось 23 млн особей. Примерно через четыре часа, когда мойва встретилась с треской, хищники съели около 10,6 млн рыб.

Исследователи отмечают, что резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на обилие популяции добычи, а также на стабильность экосистемы.