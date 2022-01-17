Ученые из IHME cпрогнозировали в России пик заболеваемости Covid-19

К 22 января в России число случаев заражений коронавирусом может стать максимальным. Об этом заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, сообщает РИА Новости.

По официальной статистике, согласно их модели, это станет очевидно 5 февраля. К этому времени после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. На 10-е число придется пик нагрузки на систему здравоохранения — тогда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Американские исследователи прогнозируют, что количество умерших от Covid-19 продолжит снижаться, а к середине февраля они прогнозируют небольшой подъем.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков пояснил «Ведомостям», что в России понятие «пик заболеваемости» весьма растяжимое из-за обширной территории. Он считает, что наибольший рост заболеваемости предвидится в феврале и продержится весь месяц, а потом ситуация стабилизируется.

По сравнению с другими штаммами коронавируса SARS-CoV-2 заболевание вариантом «омикрон» протекает в относительно мягкой форме. По словам вирусолога, омикрон-штамм поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, а не приводит к развитию поражения легких, как это было с более ранними вариантами патогена.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.