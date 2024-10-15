Ученики Пестречинской школы им. Додосова передали окопные свечи для бойцов СВО

Ученики 3 «А» класса Пестречинской школы №1 имени Героя России И.А.Додосова передали гуманитарную помощь для военнослужащих в зону СВО. В преддверии холодов ребята сами изготовили для солдат окопные свечи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

Учитель начальных классов Гульнара Шарипова прививает своим подопечным любовь к Родине, воспитывает их в духе патриотизма. Вместе они посещают музеи, районные патриотические мероприятия.

На этот раз 3 «А» класс познакомился с работой центра «Форпост». Здесь ребятам рассказали о снаряжении и обмундировании солдат Красной Армии. После учащиеся посетили музей и проверили свои знания на современном мультимедийном оборудовании.

Завершилось мероприятие отправкой окопных свечей в качестве гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

«Очень важно пробудить интерес к прошлому нашей страны. Дети сейчас воспринимают историю как нечто скучное. Мы должны постараться это исправить. Было интересно слушать не только детям, которые засыпали вопросами лекторов, но и даже нам, взрослым и уже много знающим людям», — отметила Гульнара Шарипова.

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