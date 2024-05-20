Участники Всероссийского библиотечного конгресса в Казани почтили память Президента Ирана

Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире», проходящий в казанском ГТРК «Корстон», открылся сегодня минутой молчания. Участники события почтили память Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

«Так получилось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов познакомился с Эбрахимом Раиси при посещении библиотеки фонда „Астан Кудс Разави“, где хранится национальное достояние. Благодаря Эбрахиму Раиси многие ученые смогли поработать с уникальными текстами… Вчера произошла страшная трагедия. У нас была заявлена большая делегация со стороны Ирана, но они в силу объективных обстоятельств возвращаются на Родину», — сказала на открытии конгресса министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса проходит в эти минуты в Казани. В мероприятии принимают участие представители делегаций 12 стран мира.

Upd. (10.56): Возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета накануне, 19 мая. Вместе с ним на борту воздушного судна находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ Сейеда Эбрахима Раиси.

Известный татарстанский блогер, автор Telegram-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов прокомментировал гибель Президента Ирана, назвав ее большой потерей для Татарстана.