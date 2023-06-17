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Участники Сабантуя в Челнах выстроились в буквы, символизирующие Татарстан
Сегодня участники Сабантуя в Набережных Челнах выстроились в буквы «Р» и «Т», обозначающие Республику Татарстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия Автограда.
Всего в представлении на майдане задействованы 1500 человек. Ранее на празднество прибыли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Челнов Наиль Магдеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на челнинском Сабантуе откроется выездная выставка столетних ретротракторов. Призом для абсолютного батыра праздника плуга станет новый автомобиль «Москвич». Еще накануне в Автограде выбрали красавицу Сабантуя.
Видео: t.me/nabchelnyofficial.
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