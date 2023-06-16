В Набережных Челнах выбрали красавицу Сабантуя

В Набережных Челнах на сцене дворца культуры «Энергетик» состоялся финал конкурса «Сабантуй гузэле». Фото и видео с мероприятия появилось в телеграм-канале городской администрации.

В финал вышли 11 девушек от 16 до 25 лет, которые хорошо знают татарский язык. Это Гульнур Акирова, Алия Сафеева, Аделина Салихова, Раиля Шайхутдинова, Гулина Бакирова, Сабирова Райна, Айсылу Ишалина, Айгуль Габдрахманова, Лилия Гатина, Регина Дерябина, Лия Давлетшина.

Руководитель исполкома Фарид Салахов поздравил победительницу и вручил красавице подарки. Ей стала Гулина Бакирова.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» в Набережных Челнах стала Эльвина Шайхетдинова — студентка второго курса технического колледжа им. В.Д. Поташова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что призом за победу в состязаниях в национальной борьбе корэш на Сабантуе в Набережных Челнах в этом году станет новый автомобиль «Москвич». Событие пройдет 17 июня. Творческие площадки начнут работу с 10 утра, праздник завершится фейерверком в 10 часов вечера.