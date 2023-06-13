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Абсолютному батыру на Сабантуе в Набережных Челнах будет вручен новый «Москвич»
Призом за победу в состязаниях в национальной борьбе корэш на Сабантуе в Набережных Челнах в этом году станет новый автомобиль «Москвич». Об этом сообщил на совещании мэр Наиль Магдеев.
«Каждый участник игр и состязаний должен получить хороший приз — это важно. И в этом году мы договорились со спонсорами и приобрели автомобиль „Москвич“, который достанется абсолютному батыру Сабантуя. Борцовская школа у нас очень достойная. Надеемся, что наши борцы порадуют нас интересной борьбой!» — сказал градоначальник.
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