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Общество 13 июня 2023 09:15

Абсолютному батыру на Сабантуе в Набережных Челнах будет вручен новый «Москвич»

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Призом за победу в состязаниях в национальной борьбе корэш на Сабантуе в Набережных Челнах в этом году станет новый автомобиль «Москвич». Об этом сообщил на совещании мэр Наиль Магдеев.

«Каждый участник игр и состязаний должен получить хороший приз — это важно. И в этом году мы договорились со спонсорами и приобрели автомобиль „Москвич“, который достанется абсолютному батыру Сабантуя. Борцовская школа у нас очень достойная. Надеемся, что наши борцы порадуют нас интересной борьбой!» — сказал градоначальник.

Фото: скриншот презентации

#Набережные Челны #сабантуй #автомобиль
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