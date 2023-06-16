На челнинском Сабантуе откроется выездная выставка столетних ретротракторов

На Сабантуе в Набережных Челнах откроется выездная выставка ретротракторов, которую доставят из Научно-технического музея истории трактора Чебоксар. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

Техника будет выставлена на площадке майдана. Открытие выставки запланировано на 10.00. Ее организаторами выступают администрация города, мэр Наиль Магдеев и депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.

«Челнинцам покажут тракторы, которым по 100 и чуть меньше лет. Приходите посмотреть технику, которая поднимала целину, и сделать эффектные кадры», — пригласили горожан организаторы события.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что призом за победу в состязаниях в национальной борьбе корэш на Сабантуе в Набережных Челнах в этом году станет новый автомобиль «Москвич». Событие пройдет 17 июня. Творческие площадки начнут работу с 10 утра, праздник завершится фейерверком в 10 часов вечера.