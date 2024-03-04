Участники от 12 до 62 лет и более 2 млрд просмотров: итоги «Игр будущего» в Казани

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Самому юному участнику Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» исполнилось 12 лет, а самому старшему — 62 года. Об этом министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин написал в своем телеграм-канале.

«В программе соревнований была заявлена 21 дисциплина в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. В соревнованиях приняли участие 1 811 спортсменов из 107 стран мира, в том числе из Белоруссии, Турции, Китая, Франции, Испании, США, Италии, Бразилии, Португалии», — рассказал министр.

По его словам, было сформировано 294 команды, диапазон возраста спортсменов составил от 12 до 62 лет. Всего за ходом состязаний наблюдали зрители из более 100 стран, трансляции собрали более 2 млрд просмотров.

Напомним, в субботу вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что общее число просмотров «Игр будущего» превысило 2,2 млрд.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Торжественное закрытие состоялось накануне – в нем принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие «Игры будущего».