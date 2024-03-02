Общее число просмотров «Игр будущего» достигло 2,2 млрд

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Трансляции соревнований Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» посмотрели 2,2 млрд раз. Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время визита на автодром в «Сириусе», где началась квалификация фиджитал-гонок G-Drive основной программы турнира. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«У меня хорошая новость: уже на сегодня 2,2 млрд просмотров — мне коллеги только что сообщили — у нас за время „Игр будущего“ получено», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что контент раздается через 240 компаний и площадок по всему миру. Он также поделился, что разговаривал с участниками турнира из других стран и получил положительные отклики касательно соревнований.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемонию открытия и прошедшие соревнования «Игр будущего» посмотрели более миллиарда раз. Торжественное открытие прошло 21 февраля. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров. Сами игры будут проходить до 3 марта. Участниками стали 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязались в 21 инновационной дисциплине.