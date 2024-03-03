Минниханов поблагодарил Путина за решение провести «Игры будущего» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закрытия «Игр будущего» в Казани. Он выразил благодарность руководству России и лично Президенту Владимиру Путину за высочайшее доверие и возможность провести первый в истории фиджитал-турнир в столице Татарстана.

«Мероприятие торжественное, но немного грустное. Наша столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели. Я искренне хочу поблагодарить руководство страны, Президента РФ Владимира Путина за доверие провести это мероприятие у нас в столице Татарстана, глав других государств СНГ, которые нашли время посетить игры», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что весь Татарстан, Казань, в том числе мэр столицы РТ Ильсур Метшин, очень старались провести мероприятие на высшем уровне. «Все мы старались, чтобы здесь вам было интересно. И спасибо всем татарстанцам, что так тепло и гостеприимно приняли гостей. Бик зур рэхмэт!» — подчеркнул Минниханов.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. В течение двух недель они состязались в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».