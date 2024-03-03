«Без булдырабыз!»: Минниханов поблагодарил всех за «Игры будущего»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие «Игры будущего». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Без булдырабыз! Спасибо всем за первые в истории „Игры будущего“! Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину — за доверие провести такое грандиозное событие. Спортсменам со всего мира — за участие. Татарстанцам — за гостеприимство», — говорится в сообщении.

В заключение он пожелал участникам игр и подписчикам новых побед: «Барыгызга да яңа җиңүләр телим!» — и поделился несколькими кадрами с церемонии закрытия турнира, прошедшей в «Казань Экспо».

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov