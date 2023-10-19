Участниками этапа фестиваля «Наше время — Безнең заман» в Казани станут почти 600 человек

Участниками заключительного зонального этапа XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» станут 580 человек. Мероприятие пройдет 20-21 октября в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Всего на казанский этап подано более 120 заявок от предприятий и организаций республики, в том числе порядка 60 – в личном зачете. На заключительном этапе будут представлены 16 команд, которые поборются за победу в общекомандном зачете и гран-при фестиваля.

Ранее «Татар-информ» сообщал о завершении первых двух зональных этапов. Так, зональный этап в Автограде прошел 6-7 октября, в Альметьевске – 13-14 октября.

По традиции участники зональных этапов фестиваля соревнуются в таких номинациях, как «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». В суперфинале фестиваля примут участие лауреаты и победители зональных туров. Его проведение запланировано на 17-18 ноября в Казани. Гала-концерт пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября, напоминают в пресс-службе фестиваля.

В этом году «Наше время — Безнең заман» проводится в Татарстане уже в 11-й раз. Призовой фонд фестиваля текущего года составляет 4 миллиона рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч.

Важность повышения престижа рабочих профессий подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников гала-концерта фестиваля 2022 года.

На заседании Госсовета по молодежной политике Президент России Владимир Путин сказал: «И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей».

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году. Он проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.