Стали известны победители этапа XI фестиваля «Наше время — Безнең заман» в Альметьевске

Фото: © пресс-служба фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Определены победители общекомандного зачета второго зонального этапа XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман», который прошел в эти выходные в Альметьевске. Путевку в суперфинал получили межрегиональная профсоюзная организация «Татнефть Профсоюз», исполком Заинского района РТ, Заинская ГРЭС (филиал АО «Татэнерго»), Чистопольская ЦРБ.

Всего в альметьевском этапе приняли участие порядка 250 представителей работающей молодежи, сообщает пресс-служба фестиваля. Они соревновались в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

Жюри также приняло решение, что за гран-при фестиваля и переходящий Кубок Раиса РТ также смогут побороться и обладатели третьего места: команды АО «Транснефть-Прикамье» и Нурлатская территориальная первичная профсоюзная организация ПАО «Татнефть».

Приветствуя участников фестиваля, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов отметил, что «Наше время — Безнең заман» является фестивалем, который раскрывает таланты, дает новое прочтение рабочим профессиям и трудовым коллективам. «Очень рад, что альметьевская сцена принимает зональный этап фестиваля “Наше время — Безнең заман”. Здесь яркие, необычные и самобытные люди представляют свое творчество. Когда на них смотришь, сложно представить, что их основной вид деятельности не связан с искусством», – сказал он.

Он пожелал фестивалю дальнейшего процветания. «Это движение должно только расти и укрепляться», — сказал Нагуманов.

Первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, в свою очередь, подчеркнул, что участники фестиваля — это поистине золотой фонд республики. «Они хороши не только в труде, но и в творчестве», — отметил он.

Члены жюри также обратились к участникам фестиваля. Так, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, солистка Госоркестра народных инструментов РТ Резеда Галимова подчеркнула, что фестиваль предоставляет площадку талантливым, креативным и энергичным участникам для достижения своих целей в творчестве. А заслуженный работник культуры РТ, президент Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик», режиссер-постановщик Владимир Аносов (Москва) назвал «Наше время — Безнең заман» настоящим праздником жизни. «Культура — это не то, что нас развлекает, а то, что нас объединяет, помогает преодолевать печальные стороны жизни, переживать трудовые будни и отмечать радость побед», — отметил он.

Анастасия Дмитриева, представляющая команду отдела культуры Аксубаево, принимает участие в фестивале уже второй год. Если в прошлом году их команда привезла на фестиваль чувашский, то в этом году выбор пал на турецкий танец. «Нам очень помогли мастер-классы, круглые столы с членами жюри. Мы учли замечания, высказанные членами жюри в прошлом году, и приехали с новым танцем», — отметила участница номинации «Хореография».

Неизменной составляющей зональных этапов фестиваля является образовательная программа, включающая мастер-классы от членов жюри – ведущих мастеров искусств федерального и республиканского уровня. В Альметьевске секреты своего мастерства раскрыли заслуженный работник культуры РТ, руководитель студии театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова, заслуженный артист РТ и РК, художественный руководитель Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», режиссер Дмитрий Платонов, а также Владимир Аносов.

Неделю назад были определены победители зонального этапа фестиваля «Наше время – Безнең заман» в Челнах.

Как ранее сообщал «Татар-информ», заключительный этап фестиваля пройдет в Казани 20-21 октября. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, который запланирован на 17-18 ноября и состоится в Казани в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Гала-концерт пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября.

Призовой фонд фестиваля нынешнего года составляет 4 млн рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками.

Важность повышения престижа рабочих профессий подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников гала-концерта фестиваля прошлого года.

На заседании Госсовета по молодежной политике Президент России Владимир Путин сказал: «И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей».

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.