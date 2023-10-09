Определены победители зонального этапа фестиваля «Наше время – Безнең заман» в Челнах

Фото: © пресс-служба фестиваля «Наше время – Безнең заман»

В Автограде завершился первый зональный этап XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Шесть команд-победителей вышли в суперфинал фестиваля в Казани.

Первый зональный этап фестиваля, который стартовал в Набережных Челнах 6 октября, собрал более двухсот участников. Они демонстрировали свои таланты в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

В суперфинал вышли шесть команд: ПАО «КАМАЗ», предприятие «KAMA TYRES», АО «Аммоний», СИБУР «Нижнекамскнефтехим», управление образования Нижнекамского района, отдел образования Мамадышского района. Они смогут побороться за переходящий Кубок Раиса РТ и гран-при фестиваля в размере 500 тысяч рублей.

«Участники фестиваля – очень талантливые ребята, которые стремятся быть первыми», – отметил замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов. Он поблагодарил руководителей предприятий, профсоюзных организаций за создание условий для творческого развития своих работников.

Замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин подчеркнул, что Татарстан является динамично развивающимся регионом с мощным кадровым потенциалом и развитой промышленностью. «Республика уверенно смотрит в будущее, которое строит нынешнее поколение. Участники фестиваля – часть этого нового поколения», – сказал Колчин.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Марат Гафаров подчеркнул, что «Наше время – Безнең заман» – единственный в своем роде фестиваль. «Простые ребята с заводов, предприятий, организаций дарят нам настоящий праздник», – заявил он.

Участники коллективов отметили положительный эмоциональный настрой и позитивную атмосферу фестиваля.

Неизменной составляющей зональных этапов фестиваля является образовательная программа, включающая мастер-классы от членов жюри – ведущих мастеров искусств федерального и республиканского уровня. Режиссер-постановщик Владимир Аносов (Москва), который выступил с мастер-классом «Основы режиссуры эстрадного номера», подчеркнул, что «Наше время – Безнең заман» – это не конкурс профессионалов. «Главная задача фестиваля – сохранение культуры, перед которой стоят очень серьезные задачи, тем более сейчас, в такое трудное время», – сказал он.

Следующий зональный этап фестиваля состоится 13-14 октября в Альметьевске. Заключительный пройдет в Казани 20-21 октября. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, который запланирован на 17-18 ноября и состоится в Казани в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Гала-концерт пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября.

Призовой фонд фестиваля нынешнего года составляет 4 млн рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками, напоминает пресс-служба фестиваля.

Важность повышения престижа рабочих профессий подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников гала-концерта фестиваля прошлого года.

На заседании Госсовета по молодежной политике Президент России Владимир Путин сказал: «И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей».

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.