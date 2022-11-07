«Опора и самое главное для государства»: Минниханов поздравил финалистов «Безнең заман»

В Казани, на сцене КРК «Пирамида», отгремел заключительный гала-концерт X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Участниками юбилейного события стали более 1,4 тыс. самодеятельных артистов – представителей рабочих профессий. Они показали, что талантливы не только в работе, но и в творчестве, отметил, открывая концерт, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы понимаем, что самое главное для нашего государства — это человек труда. Эти люди не просто трудятся на предприятиях и в организациях нашей республики — они еще и талантливы. Мы видим динамику прогресса фестиваля, также мы нашли поддержку у руководителей предприятий. Фестиваль по-настоящему объединяет коллективы. Люди, которые работают на предприятиях и в организациях, — это патриоты нашей страны. <...> Они представляют нашу республику, и мы опираемся на них», — подчеркнул руководитель Татарстана.

Гала-концерту предшествовали три отборочных этапа, прошедшие в Альметьевске, Нижнекамске и Казани. Первый зональный этап собрал порядка 300 участников, нижнекамский тур — свыше 400 артистов, казанский — более 600 исполнителей. А уже в финальном гала-концерте приняли участие более 650 артистов — лучшие из лучших юбилейного сезона. Всего заявки для участия в фестивале подали 187 предприятий из 43 районов Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На каждом заводе проходили отборочные соревнования, а знаменитые артисты проводили занятия и мастер-классы с нашими ребятами. Все эти ребята выступали на новогодних вечерах и празднествах — для нас это было очень значимо. Мы открыли столько талантов, столько удовольствия от выступлений получили как руководители, так и сами сотрудники. Фестиваль занимает особое место в корпоративной культуре. Я уверен: он важен для развития творческого потенциала сотрудников», — отметил в ходе беседы с журналистами директор «Корпоративной культуры и охраны здоровья» СИБУРа Вячеслав Харитонов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полицейские, инженеры, педагоги, врачи, слесари и другие представители 46 предприятий и организаций Татарстана представители на суд зрителей и членов жюри порядка 50 концертных номеров. Они продемонстрировали свои способности в номинациях «Хореография и минута славы», «Музыкальное направление», «Визитка-презентация» и «Танцевальное направление».

«Самой главной задачей для нас было, чтобы в эти непростые времена для нашего великого многонационального государства блестящие директора корпораций республики стали мамами и папами каждого человека труда. И у нас это получилось. Это великая система воспроизводства ДНК счастья каждой семьи, кто занимается сохранением культуры нашего многонационального Татарстана», — подчеркнул генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театральные постановки, трогательные песни, зажигательные танцы и даже забавные миниатюры — яркие номера, сменяя друг друга, погрузили зрителей в неповторимый дух фестиваля «Наше время — Безнен заман», в атмосферу бесконечной энергии, азарта молодости и творческой свободы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спасибо всем тем участникам, которые, возвращаясь с работы, не лежат на диванах, а бегут репетировать — мало того, они еще и семьи подтягивают на репетиции — кстати, это тоже отличная форма семейного досуга. Даже выбрав другую профессию, участники сохранили преданность своим талантам и увлечениям. Отдельно я хочу поблагодарить руководителей предприятий, что они поддерживают творческие таланты. Ведь лучшая инвестиция в команду — это вложение в командное творчество. Спасибо участникам фестиваля за то, что делаете нашу жизнь теплее», — выступила с поздравительным словом министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Особой изюминкой стало выступление Станислава Юсупова с композицией «Флаг моего государства». Наполненные патриотизмом строки заставили встать каждого зрителя. Завершился музыкальный вечер исполнением всеми участниками фестиваля песни «Я люблю тебя, Татарстан».

В этом году обладателем Гран-при стала команда ГБУ «Безопасность дорожного движения». Она получила переходящий Кубок Президента Татарстана, подарки от спонсоров фестиваля и денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей. А специальный приз «Герой нашего времени» -— кубок и денежный сертификат на сумму 300 тыс. рублей — получила команда ПАО «КАМАЗ». Кроме того, были поощрены индивидуальные исполнители и творческие коллективы.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Номера оценивало компетентное жюри под председательством заслуженной артистки России и народной артистки Татарстана Резеды Галимовой, сопредседателя — лауреата премии Правительства России в области культуры, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова; заслуженного работника культуры РТ Владимира Аносова; художественного руководителя студии театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой и других.

Отметим, что в рамках фестиваля они провели круглые столы и серию мастер-классов для участников фестиваля.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К участию в проекте, проходящем при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, традиционно приглашаются представители учреждений и предприятий Татарстана. Ежегодно в нем принимает участие молодежь в возрасте от 18 до 45 лет, работающая в организациях нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, образовательных учреждениях, организациях социальной сферы обслуживания и иных сфер деятельности, для которой занятия в видах конкурсной программы фестиваля не являются профессиональными. Фестиваль призван способствовать решению задач развития рабочих, инженерных профессий, содействию в профориентационной работе и адаптации работающей молодежи.