Участниками «Бессмертного полка» в Нижнекамске стали 35 тыс. человек

В шествии «Бессмертного полка» в год 77-летия Победы приняли участие 35 тысяч жителей Нижнекамска, а в утренней программе участвовали 10 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Горожане с портретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, прошли около 2 км. Всех нижнекамцев объединило желание мирного неба над землей и память о близких, которые в холод и зной проходили сотни километров на пути к Победе.

В этом году нижнекамцы шли по новому маршруту — колонна стартовала от перекрестка Химиков-Строителей и финишировала на монументе Победы. Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин пронес портрет своего дедушки Анаса Гараева.

В столице России к шествию присоединился президент России Владимир Путин с портретом отца-фронтовика в руках, а в Казани — Рустам Минниханов с сыном.

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