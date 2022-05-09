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Общество
9 мая 2022  20:22
Эльза Кузнецова

Участниками «Бессмертного полка» в Нижнекамске стали 35 тыс. человек

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Участниками «Бессмертного полка» в Нижнекамске стали 35 тыс. человек

В шествии «Бессмертного полка» в год 77-летия Победы приняли участие 35 тысяч жителей Нижнекамска, а в утренней программе участвовали 10 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Горожане с портретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, прошли около 2 км. Всех нижнекамцев объединило желание мирного неба над землей и память о близких, которые в холод и зной проходили сотни километров на пути к Победе. 

В этом году нижнекамцы шли по новому маршруту — колонна стартовала от перекрестка Химиков-Строителей и финишировала на монументе Победы. Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин пронес портрет своего дедушки Анаса Гараева. 

В столице России к шествию присоединился президент России Владимир Путин с портретом отца-фронтовика в руках, а в Казани  — Рустам Минниханов с сыном.

Как встретили 9 Мая в Татарстане читайте в обзоре «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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