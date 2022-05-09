Возвращение «Бессмертного полка», авиашоу, парад Победы: как Татарстан встретил 9 Мая

В этом году Татарстан и вся Россия отмечает 77-ю годовщину Великой Отечественной войны. Ключевым событием 2022 года после двухлетнего перерыва стало возвращение «Бессмертного полка». Как прошло шествие в Казани и районах республики и как татарстанцы отмечают День Победы — в материале «Татар-информ».

По предварительным данным, участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 170 тыс. человек

Фото © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов вместе с сыном прошли в рядах «Бессмертного полка»

Как и в предыдущие годы, Президент РТ прошел маршрут «Бессмертного полка» с фотографией своего дяди — Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб под Москвой 15 декабря 1941 года. Сын Рустама Минниханова Искандер нес портрет своего прадеда — Бария Сафиуллина.

Как и в предыдущие годы, Президент РТ прошел маршрут «Бессмертного полка» с фотографией своего дяди — Галимзяна Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шествие прошло по центральным улицам города — Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской, а завершилось на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составила 2,7 километра.

По предварительным данным, участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 170 тыс. человек. В этом году всероссийская акция прошла в традиционном формате. В течение двух прошлых лет из-за пандемии коронавируса Covid-19 она проходила в режиме онлайн.

В этом году всероссийская акция прошла в традиционном формате. Длина маршрута «Бессмертного полка» составила 2,7 километра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сбор участников «Бессмертного полка» был назначен у сквера Толстого с 13.00, само мероприятие началось в 15.00. Кроме того, желающие принять участие в акции присоединились к колонне на улице Кремлевская у Казанского федерального университета.

Шествие прошло по центральным улицам города — Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской, а завершилось на площади Тысячелетия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минтимер Шаймиев присоединился к «Бессмертному полку» онлайн

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца Шагишарипа Шаймиева.

Шагишарип Шаймиев был призван на войну в 1941 году. Сразу попал на передний край, сражался под Москвой. В 1942 году был комиссован после тяжелого ранения. Затем в течение 25 лет работал председателем колхоза в своей родной деревне Аняково Актанышского района.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

Акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах из-за эпидемиологических ограничений. Сейчас возможность принять участие в виртуальном шествии осталась.

Военная техника и спортивные грузовики: как в Челнах прошел парад Победы

Караул у Вечного огня мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах сегодня несли глава города Наиль Магдеев, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, руководитель исполкома Фарид Салахов.

Перед началом парада в Автограде военные песни исполнил сводный хор лауреатов городского конкурса «Поющие Челны» (в нем состязались хоровые коллективы школ). После выступил сводный оркестр учащихся и студентов города.

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратился к горожанам, отметив, что День Победы — это праздник патриотизма, национальной гордости и славы России Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратился к горожанам, отметив, что День Победы — это праздник патриотизма, национальной гордости и славы России. «День Победы — это и день памяти тех, кто остался на полях сражений, тех, кому мы обязаны жизнью и мирному небу над головой», — сказал он.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова присутствующих поздравила председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова присутствующих поздравила председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Торжественный марш возглавила группа парадно-строевого расчета кадетской школы № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Участницы являются победителями международного конкурса-фестиваля «Российский звездопад».

Парадным расчетом прошли активисты региональной общественной организации пограничников запаса и участники войны в Афганистане. Далее прошествовали воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Маршем прошли бойцы отряда специального назначения «Тайфун» и бойцы отряда быстрого реагирования «Скорпион». Аплодисментами челнинцы встретили парадный расчет военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Парадный строй механизированной колонны возглавил бронированный корпусной автомобиль «Патруль» на базе узлов, агрегатов и систем полноприводного шасси КАМАЗа.

Парадный строй механизированной колонны возглавил бронированный корпусной автомобиль «Патруль» на базе узлов, агрегатов и систем полноприводного шасси КАМАЗа Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

На марш вышла и современная техника, производимая российским заводом техники специального назначения «Ремдизель». Это, в частности, «Выстрел» К-43269 — легкобронированный полноприводный бронеавтомобиль. Он предназначен для сопровождения конвоев, а также может использоваться в качестве транспортной базы для специальных изделий и средств связи.

В колонне проехал автомобиль К-4386, который является боевой машиной отделения стрелков-зенитчиков. Замкнул парадную колонну автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» — 19-кратного чемпиона супермарафона «Дакар», девятикратного победителя международного ралли «Шелковый путь», бессменного лидера чемпионатов России по ралли-рейдам. Парад Победы завершился возложением венков.

Замкнул парадную колонну автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» — 19-кратного чемпиона супермарафона «Дакар» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

В Нижнекамске 9 Мая встретили торжественным митингом

В Нижнекамске сегодня состоялся парад по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. С утра тысячи горожан пришли к Вечному огню почтить память погибших в войне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Мероприятие состоялось при участии почетных гостей — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, а также заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова и руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина.

В Нижнекамске сегодня состоялся парад по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Перед участниками митинга выступила бывшая узница фашистских концлагерей Альбина Дыранова. Она отметила, что в этот день в каждой семье вспоминают события той войны, чествуют героев, вспоминают погибших. «9 Мая — это наша память, бередящая сердце. Прошло 77 лет, но слышится эхо войны. Я обращаюсь к молодому поколению: любите свою Родину, будьте патриотами России и достойными своих дедов и прадедов», — произнесла она.

Рамиль Муллин: «Мы всегда будем помнить подвиг, который совершили наши отцы и деды, наши прадеды!» Фото: e-nkama.ru

Рамиль Муллин напомнил, что победа в Великой Отечественной войне далась дорогой ценой. «Мы всегда будем помнить подвиг, который совершили наши отцы и деды, наши прадеды! Каждого солдата, прошедшего дорогами войны, каждого, кто работал в тылу», — отметил в своем выступлении глава исполкома Нижнекамского района.

Он призвал всех нынешних и будущих защитников Отечества быть достойными подвигов отцов и дедов, ведь их судьбы, их преданность Родине — это настоящий пример.

Мероприятие состоялось при участии почетных гостей — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, а также заместителя Премьер-министра РТ Альберта Каримова Фото: e-nkama.ru

От имени Президента Татарстана нижнекамцев поздравил с Днем Победы Альберт Каримов. Он зачитал поздравление Рустама Минниханова, в котором тот напомнил, что каждый житель Татарской АССР внес свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма.



Затем все собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания и тройным залпом. К подножию монумента Победы возложили цветы, а в небо выпустили 77 голубей как символ мира.

В Зеленодольске 770 детей и мэр города исполнили песню «День Победы»

На главной сцене Зеленодольска в парке «Авангард» состоялся VII гала-концерт фестиваля хоров «Поющий май», который собрал 770 участников со всего района.

На главной сцене Зеленодольска в парке «Авангард» состоялся VII гала-концерт фестиваля хоров «Поющий май», который собрал 770 участников со всего района Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Фестиваль его организаторы посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году народного искусства и культурного наследия народов России, 90-летию города Зеленодольска и творчеству народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

«Искренне восхищаюсь талантами наших юных зеленодольцев и от всей души хочу сказать спасибо организаторам и идейным вдохновителям мероприятия, педагогам и родителям за творческий подход и поддержку детей!» — заявил мэр города Михаил Афанасьев.



Гран-при в этом году оказалась удостоена народная вокальная студия «Каданс» ЦКИНТ имени Горького. Завершился гала-концерт дружным исполнением песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

В Пестречинском районе портреты прадедов пронесли 5 тыс. человек

Акцию «Бессмертный полк» сегодня активно поддержали и в сельских районах Татарстана. Например в в Пестречинском районе шествие проходило в течение двух дней. В сельских поселениях акция прошла 8 мая, в Пестрецах — 9 мая. В общей сложности в шествии приняли участие более 5 тыс. человек.

На улицы Пестрецов сегодня вышли 2,5 тыс. человек Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

На улицы Пестрецов сегодня вышли 2,5 тыс. человек. Возглавили колонну глава района Ильхам Кашапов, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, также дружным строем шли представители администрации, юнармейцы, школьники.

Ильхам Кашапов нес портрет своего дедушки — Хабри Камалиева, Сария Сабурская — портрет Героя СССР Петра Гаврилова. Шествие колонны стартовало от первой школы, затем участники прошли через Парк памяти и до главной праздничной площади.

Ильхам Кашапов нес портрет своего дедушки — Хабри Камалиева Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

После — в районе стартовал парад Победы, в котором приняла участие 100-летний ветеран из Пестрецов Нина Куприянова, а также Алексей Макаров с супругой из Нового Шигалеева, Хаким Гимадеев из села Шали. Они смотрели парад на автомобиле УАЗ-65, специально восстановленным для Дня Победы. Затем совершили почетный круг на главной площади. В районе это было организовано впервые, ветераны были тронуты.

С приветственным словом к присутствующим обратилась Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, которая зачитала послание от имени Президента Татарстана Рустама Миннаханова с поздравлением — Днем Победы 9 мая, а глава района Ильхам Кашапов отметил, что День Победы соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утраты, мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу, является символом торжества жизни, любви, милосердия и добра.

В параде Победы приняли участие 100-летний ветеран из Пестрецов Нина Куприянова, а также Алексей Макаров с супругой из Нового Шигалеева, Хаким Гимадеев из села Шали Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

«Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим ветеранам, — сказал Ильхам Кашапов. — Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являются образцом служения Отечеству».

Далее на площади состоялось театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам» и присутствующие увидели импровизации на машинах «Живые картины», где эпизодами были отражены картины — «Госпиталь», «После боя», «Бой», «Путь к победе». Память погибших воинов почтили минутой молчания и выпустили в небо десятки белых шаров в память о солдатах Великой Отечественной войны.



Над небом Лаишева «Мертвую петлю» и «Штопорную бочку» показала пилотажная группа «Русь»

На учебно-боевом самолете Л-39 в Лаишеве выступила пилотажная группа «Русь». Показательный полет в честь Дня Победы начался в 12.40 и продлился 20–25 минут.

Горожане и гости города увидели трюки в исполнении пилота-командира звена пилотажной группы «Русь» Михаила Колле и пилота Константина Тимофеева. Экипаж показал фигуры сложного и высшего пилотажа — «Мертвую петлю», «Петлю Нестерова», пикирование под углом 45 градусов, «Переворот», «Переворот Иммельмана», «Штопорную бочку». Номер самолета — 7.



«Истребитель летал в небе над самым центром Лаишева, над Софийским собором, лучший вид открывался с Парка Победы и Ярмарочной площади. Было шумно, но горожане и гости были впечатлены мастерством пилотажной группы. Во время праздничного концерта взор всех гостей праздника был устремлен на небо. А небо сегодня чистое, красивое», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

Руководил процессом директор Лаишевского технико-экономического техникума Эльвир Якупов. Именно Авиационный учебный центр Лаишевского техникума дает допуск к обслуживанию истребителя данного типа.

Радмир Беляев в Менделеевске нес портрет своего прадеда Якуба Юсупова

Более 1,5 тыс. жителей Менделеевска прошагали по главным улицам города в «Бессмертном полку», чтобы почтить память своих предков — участников Великой Отечественной войны и отдать дань уважения их подвигу. Колонна во главе с участниками общественного движения «Волонтеры Победы» выдвинулась по Юбилейной улице от часов и шла до Вечного огня.

Более 1,5 тыс. жителей Менделеевска прошагали по главным улицам города в «Бессмертном полку» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В колонне шли дети, внуки, правнуки и праправнуки участников войны и ветеранов тыла, каждый из них с гордостью нес портрет своего предка. Праздничную и в то же время печальную атмосферу дополнило исполнение песни «День Победы» участниками шествия. Военком района Сергей Залуженко управлял ходом акции.

Словами песни «Мы будем вечно этой памятью гордиться и повторять героев имена...» шествующих встретил хор ветеранов. Они также держали портреты своих героев. Участников «Бессмертного полка» поприветствовал председатель общественного совета Салим Хабибуллин.

В колонне шли дети, внуки, правнуки и праправнуки участников войны и ветеранов тыла, каждый из них с гордостью нес портрет своего предка Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Перед вероломным нападением фашистская Германия знала очень много информации про нашу страну, ее промышленный потенциал, линии обороны. Но они не смогли учесть линию обороны, которая проходила через сердца всех советских людей, которая объединяла и которую нельзя было ничем разрушить. Именно она привела нас к победе. Сегодняшний „Бессмертный полк“ — это продолжение этой линии», — сказал он.

Командир юнармейского отряда школы № 1 имени Героя советского союза Фомина Даниф Муллахметов заметил, что все участники той войны, независимо от чинов и количества наград, — герои, чьи подвиги нельзя забывать.

Участие в шествии принял и руководитель района Радмир Беляев с портретом своего прадеда Якуба Юсупова Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Участие в шествии принял и руководитель района Радмир Беляев с портретом своего прадеда Якуба Юсупова. «Погибших уже не вернуть, но в наших силах сохранить уважение к тем, кто сражался за свое Отечество, к тем, кто вызывал огонь на себя. В наших силах сделать так, чтобы их имена не были преданы забвению», — обратился он к собравшимся.