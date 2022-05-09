Рустам Минниханов вместе с сыном принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая прошла в Казани. Руководитель республики принял участие в шествии вместе со своим сыном.

Как и в предыдущие годы, Президент РТ прошел маршрут «Бессмертного полка» с фотографией своего дяди — Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб под Москвой 15 декабря 1941 года. Сын Рустама Минниханова Искандер нес портрет своего прадеда — Бария Сафиуллина.

Шествие прошло по центральным улицам города — Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской, а завершилось на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составила 2,7 километра.