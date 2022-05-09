Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Президент РФ Владимир Путин принял участие во международной акции «Бессмертный полк». Глава государства прошел с портретом отца-фронтовика по Красной площади, передает пресс-служба Кремля.

На снимках видно, что рядом с Президентом в строю «Бессмертного полка» шел подполковник вооруженных сил ДНР Артём Жога, с которым незадолго до этого у главы государства прошла встреча. Жога нес портрет своего сына Владимира, удостоенного звания Героя России.

Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. Участники выходят 9 мая с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такие акции проходят почти во всех городах РФ и во многих городах за рубежом.