Участник СВО, победитель «Абилимпикса-2025» проголосует 14 сентября в Песчаных Ковалях

14 сентября в Лаишевском районе Единый день голосования пройдет в праздничной атмосфере. Свой голос на избирательном участке отдаст ветеран специальной военной операции Александр Антонов.

Недавно он одержал победу в Казани на первом чемпионате профессионального мастерства среди участников СВО «Абилимпикс-2025» в номинации «вокал». «Он проголосует на избирательном участке в Песчаных Ковалях», – отметили в пресс-службе администрации Лаишевского района.

В числе избирателей также будет Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин.

Каждый участок в районе готовится к событию по-своему: у избирательных площадок пройдут концерты творческих коллективов, в Сокурах развернется цветочная и продуктовая ярмарка.

Особое значение в этот день приобретает тема преемственности поколений. В голосовании примет участие семья, представляющая уже седьмое поколение пчеловодов. В Габишево 14 сентября свой 90-летний юбилей отметит местная жительница – и она обязательно придет на участок. Голосовать будут и жители, которым исполнилось сто лет. Для них голосование будет организовано на дому.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).