Розыгрыш смартфонов, концерт и выставка: как в Мамадыше встретят день выборов

14 сентября в Мамадыше день выборов обещает стать настоящим праздником. В этот день на центральной площади пройдет большой концерт «Сила в единстве – Бердәмлектә көч» с участием специального гостя Марины Карповой. Начало – в 17 часов.

Одним из ярких моментов станет розыгрыш телевизоров и смартфонов прямо во время концерта. Эти подарки – муниципальные призы для жителей, которые придут на выборы.

В Мамадышском районе откроются 53 избирательных участка, из них 8 расположены в городе. По состоянию на 1 июля в списках избирателей числится 30 699 человек.

Каждый участок готовится к событию по-особенному. Например, на одном избирательном участке будут раздавать держатели для телефонов с логотипом выборов.

Кроме того, накануне в музее подготовят выставку, посвященную истории выборов. Она станет еще одним напоминанием о значимости этого дня и о том, что участие каждого жителя важно для будущего района и республики.

Предоставлено пресс-службой Мамадышского района РТ.

Избирательные участки в городе и районе будут работать с 7:00 до 20:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).