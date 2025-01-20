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Участник СВО из Татарстана награжден медалью Суворова
Житель села Буре-Сарай Заинского района Татарстана Артур Терешин награжден государственной наградой — медалью Суворова за свои действия в ходе специальной военной операции.
За время службы боец также получил медали Минобороны России «За разминирование», «Участник специальной военной операции», нагрудный знак «За отвагу». Военнослужащий в силу своей скромности не стал распространяться о своих смелых поступках, отметили в районной администрации.
Когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, Артур сам пришел в военкомат. За плечами у него уже был армейский опыт — шесть месяцев службы в Москве, затем служба по контракту в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Пскове.
С 30 сентября 2022 года военнослужащий служил сапером-разведчиком. При выполнении боевой задачи он 1 августа 2024 года наткнулся на пехотную мину. Сейчас проходит лечение и реабилитацию.
«Победа будет за нами!» — уверен участник спецоперации.
С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.
Фото предоставил участник СВО.
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