Участник СВО из Татарстана награжден медалью Суворова

Житель села Буре-Сарай Заинского района Татарстана Артур Терешин награжден государственной наградой — медалью Суворова за свои действия в ходе специальной военной операции.

За время службы боец также получил медали Минобороны России «За разминирование», «Участник специальной военной операции», нагрудный знак «За отвагу». Военнослужащий в силу своей скромности не стал распространяться о своих смелых поступках, отметили в районной администрации.

Когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, Артур сам пришел в военкомат. За плечами у него уже был армейский опыт — шесть месяцев службы в Москве, затем служба по контракту в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Пскове.

С 30 сентября 2022 года военнослужащий служил сапером-разведчиком. При выполнении боевой задачи он 1 августа 2024 года наткнулся на пехотную мину. Сейчас проходит лечение и реабилитацию.

«Победа будет за нами!» — уверен участник спецоперации.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.