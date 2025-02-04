Участник СВО из Елабуги под позывным Албанец награжден медалью «За отвагу»

Боец с позывным Албанец вернулся из зоны специальной военной операции в родную Елабугу полгода назад. За выполнение боевого задания елабужанин награжден медалью «За отвагу». Штурмовик рассказал про службу, ранение и жизнь после СВО.

Он родился в Оренбургской области. Жил в Уфе, где начал свое дело по металлу, завел семью. Пять лет назад переехал в Елабужский район, где жила его мать. Поработал на автозаводе особой экономической зоны механиком на линии, продолжил заниматься предпринимательством. Когда началась спецоперация, решил для себя, что пойдет защищать страну.

«В мае 2023 года я пришел в военкомат. Сначала направили на учения на полигон. Потом в Псков. Особенно запомнилась первая боевая задача. Я помогал выносить раненых. Потерял сослуживца — снайпера с позывным Заслон, жаль, не успел узнать его близко», — рассказывает он.

Под позывным Албанец елабужанин служил в десантно-штурмовом подразделении. Оно включало 40 человек.

«Мне кажется, бойцы в подразделениях более сплоченные, чем в батальонах. Все хорошо знакомы, держатся друг за друга. Я был в четверке штурмовиков», — делится герой.

На счету Албанца много выполненных боевых задач. Порой доводилось стоять под огнем с 4 часов утра до полудня. Были победы и поражения.

В перерывах между задачами удавалось поддерживать связь с близкими. Это помогало выстоять.

С теплотой вспоминает боец про гуманитарный груз — посылки, которые приходили военным от волонтеров со всей страны: «Особенно радуют детские письма и рисунки. Присылали сухие супы — расходились на ура. Не знаю, как они это делают, но завариваешь пакет — и настоящее пюре из картошки, вкусное, как дома».

На ура расходятся и маскировочные сети, укрывающие бойцов от врагов, говорит Албанец. Ценно было, когда получали обмундирование, дорогое оборудование, дроны, тепляки — зимние армейские палатки с печью.

«Пока служил, получал поддержку от района. На встрече с администрацией попросил помочь матери с проведением воды в селе. И всю работу выполнили за счет муниципалитета. Спасибо за это!» — благодарит герой.

От первого боя до последнего прошло больше года. Тяжелое ранение елабужанин получил 5 сентября 2024 года. «Я был на задаче. И в меня прилетел "камикадзе" — дрон на пульте управления, начиненный взрывчаткой. Осколок задел голову. После этого мой правый глаз не видит. 10 октября меня "списали"», — рассказал штурмовик.

Врачи пытались помочь военнослужащему. Он перенес пять операций. Доктор московского госпиталя имени Н.Бурденко сказал, что елабужанину дадут группу инвалидности. Сейчас боец собирает необходимые документы.

Вернувшись в Елабугу, Албанец по-прежнему держит связь со своими боевыми товарищами. Узнает, вышел ли друг в отпуск, чтобы встретиться с ним. Переживает за каждого: жив ли, не ранен? Смотрит по телевизору новости, и при виде блиндажей его накрывают воспоминания о непростом и важном отрезке судьбы.

Идти ли служить по контракту — это личное решение каждого, считает Албанец: «Ты должен быть уверен в себе на сто процентов, ведь отвечаешь не только за себя, но и за ребят, которые рядом с тобой. Отвечаешь за страну».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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