УАЗ, квадроцикл, мотоциклы: мэр Бугульмы доставил партию помощи в зону СВО

Глава Бугульминского района Линар Закиров отвез очередную партию гуманитарного груза военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Бойцам штурмового, тылового подразделений и артиллерии, находящимся на территории ДНР, передали подарки с малой Родины. Это автомобиль УАЗ, квадроцикл, мотоциклы, детекторы обнаружения БПЛА, системы РЭБ, строительные материалы, генераторы, электробензоинструмент, медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости, теплая одежда и многое другое.

«Мы ни на минуту не прекращаем гуманитарный сбор. Формируем помощь по заявкам наших бойцов и оправляем ее партиями. Благодарен всем бугульминцам за помощь и неравнодушие. Наша поддержка для ребят по-настоящему помогает воспрянуть духом и не забывать, что дома их любят и ждут!» — прокомментировал Линар Закиров.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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