«У троих казанцев из ста диагностирован рак»: глава Горздрава о задачах и важности диспансеризации

О том, как избавиться от кадрового голода, о прорывных цифровых решениях, об уникальных просветительских проектах и планах на создание новых больниц заместитель министра здравоохранения РТ, глава Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев рассказал в первом после назначения интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.





Ильназ Ахмадиев: «Казань по некоторым показателям уже флагман оказания медицинской помощи»

«Благодаря цифровым решениям удалось увеличить охват прохождения профилактических мероприятий»

– Ильназ Минемуллович, в начале нашей беседы мы бы хотели поговорить об основных итогах развития системы здравоохранения Казани. Какие главные решения были приняты в прошлом году и продолжают реализовываться сейчас?

– Один из самых важных аспектов для здравоохранения и Республики Татарстан, и Казани, который мы ставим во главу угла, – это демографические показатели.

По итогам прошлого года нам удалось снизить показатели общей смертности на 2% и максимально снизить уровень младенческой смертности. Стоит отметить, что уровень младенческой смертности за последние десять лет снизился на 65%. Нам удалось сохранить естественный прирост населения. Для Казани, как для мегаполиса и столицы, это очень важно.

В рамках внедрения цифрового контура в ноябре 2025 года мы начали активную работу над новым цифровым инструментом – информационными панелями. Эти так называемые дашборды позволяют нам в режиме реального времени проводить мониторинг, аналитику всех данных медицинских организаций Казани. Благодаря этому мы можем своевременно принимать управленческие решения, что позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи и ее доступность.

Данный инструмент не имеет условных границ. Мы планируем добавить в него всё – начиная от профилактических мероприятий, рейтинга медицинских организаций по городу Казани, заканчивая записью к врачу. Думаю, когда мы замкнем этот цифровой контур по городу Казани, этот опыт можно будет масштабировать на всю республику.

По итогам первых трех месяцев использования этого инструмента нам удалось увеличить охват прохождения профилактических мероприятий. В режиме реального времени проводим мониторинг кадрового дефицита. Благодаря такой возможности мы адресно стараемся помочь в устранении данного дефицита.

Важно отметить, что в 2025 году впервые в условиях Городской больницы №7 имени М. Н. Садыкова была проведена успешная пересадка сердца. Это большое достижение для здравоохранения города.

В целом отмечаем улучшение качества проведения профилактических мероприятий. Мы это видим по показателю одногодичной летальности от злокачественных новообразований – она снижается, поскольку улучшается выявляемость.

Мы активно работаем с частными медицинскими центрами. Каждый год видим их активное участие – они хорошо помогают нам разгрузить государственные медицинские учреждения.

В 2025 году в Казани было открыто несколько новых медицинских организаций. Была построена и введена новая поликлиника в ЖК «Весна». Ранее поступали многочисленные обращения по поводу того, что оказание медицинской помощи в этом большом жилом комплексе ограничено, поэтому было принято решение построить филиал 20-й городской поликлиники. Это поликлиника на 400 посещений в смену. Это универсальное медицинское учреждение, где доступны и те услуги, которые ранее можно было получить только в условиях стационара.

Помимо этого, был построен филиал детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы» на 200 посещений в смену. Данную поликлинику посещал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Также начал свою работу офис врача общей практики и педиатра в поселке Вишневка. Много лечебных учреждений Казани вошли в программу капитального ремонта.

Это большие достижения для нас, поэтому хотелось бы сказать слова благодарности за поддержку нашему Президенту Владимиру Путину и Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

«Каждый 29-й житель Казани стоит на учете с онкологией»

– Вы упомянули про профилактические мероприятия. Мы знаем, что в республике уже не первый год к этому вопросу очень большое внимание, но в прошлом году диспансеризацию прошли 87% казанцев. Как вы оцениваете этот показатель относительно предыдущих лет? Есть ли потенциал подойти поближе к 100%?

– Я думаю, да. Однако мы должны констатировать, что за последние пять лет у нас в пять раз вырос план прохождения профилактических мероприятий.

– В стремлении охватить диспансеризацией как можно больше жителей города не теряем ли мы качество и глубину обследования?

– Важно говорить об охвате, но сейчас мы делаем особый акцент на качество прохождения профилактических мероприятий.

В показателе 87% есть и наша недоработка. По моему личному мнению, она заключается в том, что страдает работа с населением – в первую очередь информационная составляющая. Мы констатируем факт, что люди зачастую банально не знают, для чего проходят профилактические мероприятия. То есть это мы не доносим до конца информацию, с какой целью это необходимо делать. Надо обязательно освещать итоги профилактических мероприятий. В этой связи мы очень благодарны за поддержку средствам массовой информации. Помимо СМИ, важна работа самой участковой сети, медицинских организаций. Работа с населением должна быть поставлена хорошо. Над этим мы сейчас активно работаем.

– Давайте расскажем, сколько случаев онкологии среди казанцев удалось выявить. Все-таки сегодня это один из главных бичей, которые влияют на смертность, качество жизни людей.

– За 2025 год было впервые выявлено более 6800 случаев злокачественных новообразований только на этапе прохождения профилактических осмотров.

– А сколько всего человек в Казани стоит на учете с онкологией?

– На сегодняшний день каждый 29-й житель Казани стоит на учете со злокачественным новообразованием. Всего по итогам за 2025 год состояло 46 343 человека. Цифры растут, но происходит это за счет того, что мы стали больше выявлять. Из года в год растет количество злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии. Если мы возьмем рак толстой кишки, на сегодня 57% из всех выявленных случаев – это первая и вторая стадии.

В структуре заболеваемости онкологией первое место занимает ЗНО кожных покровов, второе – рак толстой кишки, третье – рак молочной железы, затем идут рак предстательной железы и злокачественные новообразования легких.

Онкоскрининг «зашит» в диспансеризацию и позволяет обнаруживать данные заболевания на ранних стадиях. Например, в ней есть анализ кала на скрытую кровь, но люди не до конца понимают значимость этого исследования. А именно этот анализ действенно показывает наличие онкологических заболеваний. При положительном анализе необходимо обязательно пройти консультацию хирурга и фиброколоноскопию. Из года в год у нас увеличивается охват этой процедурой. Увеличилось количество техники для ее проведения – только за 2025 год было закуплено более 55 единиц.

Рак молочной железы диагностируют с помощью маммографии, рак предстательной железы – с помощью анализа на простат-специфический антиген (ПСА), а рак легких – с помощью флюорографии. Все эти методы доступны при прохождении диспансеризации.

«Город растет – нам необходимо открывать новые участки»

– Давайте продолжим разговор про инфраструктуру медицинской отрасли Казани. Вначале вы сказали про новые объекты, которые были построены, но еще хотелось бы спросить о капитальном ремонте. Сколько медицинских учреждений нуждается в нем? Что удастся отремонтировать в этом году? Где наиболее сложная ситуация?

– Аналитика необходимости проведения ремонта в той или иной медицинской организации ведется по всему городу на постоянной основе. Мы исходим из того, в каком состоянии находятся учреждения. Если требуется провести работы, то они входят в план капитального ремонта.

Сегодня в Казани идут работы в Госпитале ветеранов войн, Городской клинической больнице №16 и Центральной городской клинической больнице №18, где строится новое приемно-диагностическое отделение.

Есть учреждения, которые требуют капитально ремонта, – это, например, Городская клиническая больница №11. Есть и другие учреждения, но если мы посмотрим по Поволжью, Казань и Татарстан одни из лидеров по количеству построенных и отремонтированных объектов здравоохранения. Количество учреждений, в которых проводят капитальный ремонт, действительно высокое.

За десять лет население города Казани выросло на 7%. Город растет, и мы прекрасно понимаем, что нам необходимо открывать новые участки.

– Какие еще части города нуждаются в новых учреждениях?

– Это направление по Оренбургскому тракту в сторону Лаишево. Там есть Республиканская клиническая больница, но у нее другой функционал. Помимо этого, мы говорим о направлении в сторону Дербышек, Высокой Горы. Если смотреть по городу, мы видим, что не хватает более 60 участков. Нужны и детские участки.

– В последние годы активно обсуждается тема новой детской больницы.

– Сейчас мы прорабатываем концепцию. С учетом того, что город разрастается, растет и детское население. И в перспективе мы рассматриваем строительство новой детской больницы.

При решении строительства любого медицинского учреждения необходимо учитывать и выполнения функции врачебной должности. Данный показатель фактически указывает, насколько перегружена та или иная медицинская организация. В рамках проводимой аналитики стоит отметить, что не во всех медицинских учреждениях она выполняется в полном объеме. Здесь вопросы к организации работы внутри самого медучреждения.

Та база, которая сегодня есть, – это ДРКБ, Городская детская больница №1, Детская городская клиническая больница №7, на сегодняшний день они справляются с той нагрузкой, которая есть. Но с учетом того, что город растет, нам предстоят новые задачи.

«Нагрузка на скорую помощь – это недоработка поликлиник»

– Мы видим, что растет нагрузка на скорую помощь. Что можно сделать, чтобы эта помощь оказывалась быстрее? Может быть, Казани нужен новый центр неотложной помощи?

– Лично для меня, как для руководителя, важно получение обратной связи. Один из приоритетных ориентиров для меня – обращения граждан. Обращения по скорой помощи есть, данные обращения отчасти от высокой нагрузки.

Но мы должны понимать, что нагрузка на скорую медицинскую помощь – это где-то и недоработка первичного звена. Это вопрос комплексный. Мы должны не только оптимизировать работу скорой помощи, мы должны усилить работу первичного звена. Если люди будут активно посещать поликлиники и обследоваться, количество экстренных случаев будет уменьшаться и нагрузка на скорую помощь будет автоматически снижаться.

Кстати, сегодня в полную силу запущен проект Минздрава РТ по единой диспетчеризации работы скорой медицинской помощи. Если раньше у каждого района республики был свой диспетчер на базе Центральной районной больницы, сегодня открыт диспетчерский центр, куда сводятся все звонки. Тем самым мы уменьшаем время дозвона, быстрее передаем информацию скорой помощи и оптимизируем время, которое необходимо для выезда машины.

Это поможет разгрузить систему скорой медицинской помощи. Проект уже запущен и активно работает. Мы видим первые результаты, но предстоит огромная работа.

«Горожан волнует доступность, качество помощи и лекарства»

– Насколько казанцы удовлетворены оказанием медицинской помощи? Есть ли какие-то замеры общественного мнения? Каким образом осуществляется мониторинг?

– Обращения граждан – основной индикатор нашей работы. Исходя из обратной связи, мы должны принимать управленческие решения.

Мониторинг ведется по разным направлениям. У нас есть «Народный контроль». Много обращений приходит по линии Министерства здравоохранения, Управления здравоохранения по Казани. У нас есть платформа обратной связи (ПОС) – цифровой инструмент, который позволяет быстро отправить обращение, на которое мы должны отреагировать.

Мы планируем внедрить новый цифровой инструмент. Будет создано новое мобильное приложение – «Медицинский ассистент». Оно даст возможность в режиме реального времени оставить обращение с максимально коротким ответом на него. Цель одна – решить проблему автора обращения здесь и сейчас.

Поступает много обращений по вопросам доступности медицинской помощи, ее качества, лекарственного обеспечения. Все обращения мы отрабатываем.

На сегодняшний день мы активно работаем с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан Сарией Сабурской. Мы находимся на связи, чтобы вместе работать над тем пулом обращений, которые поступают по вопросам оказания медицинской помощи.

«Не только привлечь кадры извне, но и сохранить тех, кто уже есть»

– Какая на сегодняшний день картина с дефицитом медицинских кадров в Казани? Что делается для того, чтобы проблему смягчить?

– На сегодняшний день укомплектованность врачами по Казани составляет 85%. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 82%. Показатель достаточно неплохой – укомплектованность в сравнении с другими районами Республики Татарстан на высоком уровне.

Следует отметить, что не все медицинские организации хорошо одинаково укомплектованы. Клиническая больница №2, городская поликлиника №8 имеют наибольший кадровый дефицит. Активно ведется работа над привлечением кадров. В текущем году удалось привлечь 18 медицинских работников во 2-ю больницу.

Казань – это культурная столица, здесь есть вся необходимая инфраструктура для жизни с семьей. Основной вопрос у тех, кто хочет переехать в наш регион, связан с жильем. Какие-то медицинские учреждения имеют свое арендное жилье, но его не хватает. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова была повышена сумма гранта для врача на улучшение жилищных условий. В прошлом году она составляла 800 тысяч, в этом году – 1 миллион рублей.

Недавно был создан кадровый центр Минздрава РТ. Мы видим первые итоги: нам удалось привлечь специалистов из других регионов. Центр будет выполнять большой функционал по привлечению кадров, в том числе тех специалистов, которые уехали из города, из республики.

Студенты из других регионов стремятся попасть в Казань и получить образование здесь, поскольку у нас очень хорошая академическая школа и хорошие базы, на которых проводится обучение.

С апреля этого года законодательно утвержден проект наставничества. После окончания обучения студент будет проходить проект наставничества в медицинских организациях, в том числе и города Казани. И тут важно полное погружение руководителя медучреждения, чтобы заинтересовать студентов, чтобы они остались работать здесь. Зачастую, когда молодые люди приходят на работу в поликлиники и стационары, выгорают в первый год работы, поэтому важен фактор наставничества.

Каждая медицинская организация имеет свои наработки. Так, поликлиника №18 сделала интересный проект. Наставником у студентов становится не тот человек, который проработал 15-20 лет, а тот, кто работает около пяти лет. Он еще энергичен и стремится к новым знаниям, а молодым интереснее работать с ним. Этот тандем хорошо влияет на дальнейшую адаптацию и работу. Этот опыт нужно масштабировать по всем медицинским организациям города.

То есть вопрос кадров – комплексный вопрос. Дело не только в том, чтобы привлечь кого-то извне. Речь идет также об организации работы внутри медицинского учреждения и сохранении тех специалистов, которые уже есть.

«Москва – это другие финансовые возможности, но мы не отстаем»

– Насколько Казань близка к тому, чтобы стать флагманом здравоохранения в масштабах России, как, например, Москва? Пожалуй, равных Москве сейчас нет, но мы же не привыкли отставать.

– Мы и не должны отставать. Казань – город-миллионник, и среди городов-миллионников мы должны быть наравне с Москвой.

Мы стараемся не отставать в рамках внедрения цифровой трансформации. Хотим мы этого или не хотим, мы переходим на эти рельсы. Эти рельсы дадут оптимизацию нашей работы, улучшение качества и доступности медицинской помощи.

По некоторым показателям мы ничуть не отстаем от Москвы. Хочется отметить, что Казань по некоторым показателям уже флагман оказания медицинской помощи. У нас активно развивается медицинский туризм – мы видим это и по объему оказания помощи иностранным гражданам. Мы активно строимся, проводим капитальный ремонт учреждений.

Конечно, нам нужно работать с населением, формировать новые подходы, внедрять новые технологии по получению обратной связи. В этом направлении нужно улучшать работу и нужно не только догонять, но и обгонять.

Не стоит забывать, что Москва – это другие финансовые возможности, нежели Казань, но мы не отстаем. Руководство республики вкладывает большие средства, руководство города, в частности мэр Ильсур Метшин, поддерживает нас.

Сегодня мы активно внедряем два уникальных для всей России проекта. Первый – медицинский иммерсивный спектакль «Найди время», который впервые в России был проведен на базе медицинского учреждения – городской поликлиники №21. Его цель – популяризировать среди молодежи прохождение профилактических мероприятий.

Сегодня министр здравоохранения России говорит о медицине долголетия. Закладывать ее мы должны в молодом возрасте. Целевая аудитория нашего спектакля – люди 18-30 лет. Мы хотим показать, насколько важно следить за своим здоровьем смолоду.

Мы получили положительные отклики от населения города. Сегодня с нами на связь выходят коллеги из других регионов для того, чтобы мы провели у них этот спектакль.

Второй проект, который мы запускаем, нацелен опять же на то, чтобы наши люди с молодого возраста акцентировали внимание на своем здоровье. Это совместный проект исполкома города и Минздрава Татарстана. 12 мая школьникам 10-11-х классов не в режиме лекции, а в интерактивном формате расскажут о вредных привычках. Мы подведем их к тому, чтобы они сами поняли, что такое вредная привычка, как с ней бороться и каков ее вред.

Работа с молодым поколением очень важна. Акцентирую на этом внимание, потому что формирование правильных привычек, здоровья и здорового образа жизни принесет нам в дальнейшем увеличение демографических показателей.