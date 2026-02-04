О борьбе с онкологией: «В прошлом году 20 тысяч татарстанцев узнали, что больны раком»

Почему число онкобольных в республике растет из года в год? Как оценивает работу татарстанских онкологов федеральный центр? Сможем ли мы прививаться от рака? На эти и другие вопросы сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, ответили известные в РТ онкологи.





Татарстан – лидер в Приволжском федеральном округе в организации онкологической помощи, по выявлению, скринингу, пятилетней выживаемости пациентов

Фото: © «Татар-информ»

«Каждый 32-й житель Татарстана стоит на учете с онкозаболеванием»

Ежегодно в мире онкологией заболевают 20 миллионов человек, умирают от рака каждый год около 10 миллионов. Число онкобольных растет и в России, и в Татарстане в частности, – такие данные озвучили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Сегодня каждый 32-й житель РТ стоит на учете с онкологическим заболеванием. На 31 декабря 2025 года в Татарстане было зарегистрировано 127 324 пациента со злокачественными новообразованиями. Первый раз в истории Республики Татарстан в прошлом году впервые узнали о своем диагнозе более 20 тысяч человек», – констатировал главный внештатный специалист-онколог Республики Татарстан Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов: «Работа онкологической службы в Республике Татарстан оценена как успешная. Было рекомендовано транслировать ряд инноваций в другие регионы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В структуре заболеваемости за 2025 год лидируют рак толстой кишки – 14,6%, меланома кожи – 13,9%, рак молочной железы – 12,4%, органов дыхания – 8,7%, простаты – 8,3%. В республике растет смертность от онкологии: за прошлый год год показатель составил 187,8 на 100 тысяч населения – рост на 4,3% по сравнению с 2024-м.

«Возникает вопрос: растет истинная заболеваемость или улучшается выявляемость? И то и другое. Мы знаем, что сегодня растет продолжительность жизни, но рождаемость падает. Поэтому мы и наблюдаем эпидемию рака. Если бы семьи заводили много детей и у нас было бы молодое население, по показателям мы бы не приближались к Швеции и Норвегии, где заболеваемость на 100 тысяч населения очень высокая», – отметил профессор, главный внештатный специалист-онколог ПФО, директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов.

Рустем Хасанов: «Первый раз в истории Республики Татарстан в прошлом году впервые узнали о своем диагнозе более 20 тысяч человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Многие регионы перенимают опыт работы онкослужбы в Татарстане»

«Татарстан – лидер в Приволжском федеральном округе в организации онкологической помощи, по выявлению, скринингу, пятилетней выживаемости пациентов. Многие перенимают наш опыт. Наши коллеги из других регионов то и дело говорят, что позаимствовали тот или иной опыт в Татарстане. Нас это радует», – сказал Рустем Хасанов.

С прошлого года реализуется следующий этап федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и одноименной региональной программы. По его ключевым показателям республика достигла следующих успехов:

число тех, кто умер в течение года после постановки диагноза, снизилось до 18%;

доля пациентов, у кого рак выявили на I-II стадии, выросла до 64,5%.

доля пациентов, живущих с диагнозом более пяти лет, выросла до 67,8%

В ноябре в Государственном Совете прошло расширенное рабочее совещание с участием депутатов Государственной Думы РФ. На совещании обсуждали итоги реализации федерального проекта по борьбе с онкологией. Как же оценили онкопомощь в регионе парламентарии?

«Работа онкологической службы в Республике Татарстан оценена как успешная. Было рекомендовано транслировать ряд инноваций в другие регионы. Есть ряд системных вопросов ко всей онкопомощи в Российской Федерации. Требуются доработки, но работа ведется», – ответил Эдуард Нагуманов на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Локомотивом борьбы с раком в Татарстане является Республиканский клинический онкологический диспансер Фото: © «Татар-информ»

«Тенденция такова, что опухоли чаще удаляют через небольшие проколы»

Локомотивом борьбы с раком в Татарстане является Республиканский клинический онкологический диспансер. Это большая структура, которая включает в себя амбулаторно-поликлиническое звено и стационар. Диспансер имеет филиалы в Набережных Челнах и Альметьевске.

К слову, меньше месяца назад клинику возглавил Марат Мухамадеев, экс-главврач БСМП Челнов.

«В прошлом году через койки стационара РКОД прошли 76 тысяч человек. Через поликлинику прошли 360 тысяч человек, только в казанском филиале 260 тысяч. Это число, сопоставимое с населением среднего города», – привел статистику Марат Мухамадеев.

В прошлом году в стенах РКОД хирургическую помощь получили 28 тысяч человек. Сегодня большое количество операций проходит по принципу малоинвазивности – пациенту удаляют опухоль через небольшие проколы, а не через большой разрез. На следующий день он уже начинает ходить, вскоре его выписывают.

Марат Мухамадеев: «РКОД придерживается мировых трендов. По итогам прошлого года в клинике внедрили девять новых инновационных методик диагностики» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«РКОД придерживается мировых трендов. По итогам прошлого года в клинике внедрили девять новых инновационных методик диагностики. На базе учреждения находится единственный в республике робот Da Vinci. Очевидно, что роботическая хирургия имеет преимущество над рукой хирурга, которая анатомически ограничена. Это новые возможности, которые появились благодаря поддержке руководства республики», – подчеркнул главврач онкодиспансера.

«Студенты, обученные на деньги государства, должны вернуться в государственную систему здравоохранения»

На пресс-конференции поднимали и другие широко обсуждаемые общественностью вопросы, связанные с онкологией. Среди них создание прививки от рака и кадровый дефицит.

Эдуард Нагуманов напомнил, что один из самых известных проектов онковакцины направлен на лечение лишь очень узкой группы лиц, больных метастатической меланомой. Речи о том, что миллионы людей, живущих с онкологией, будут исцелены, пока не идет.

«Мы уверены: студенты, обученные на государственные деньги, должны вернуться в государственную систему здравоохранения, ехать работать в районы. Может быть, им там понравится» Фото: © «Татар-информ»

«Поймите, что вакцины и таргетные препараты подходят не всем. Все зависит от степени мутаций. К тому же разрабатываемые вакцины направлены не на предупреждение рака, а на его лечение», – объяснил Рустем Хасанов.

Укомплектованность онкологами в РТ составляет сегодня 84%. Среди тех, кто занимает эти ставки, 40% – это совместители. На лицо серьезный дефицит кадров.

«Ощущается нехватка по врачам многих специальностей, не только в онкологии. В ведущих центрах дефицита, нехватки нет, а вот в районы ехать хотят не все. Поэтому там работают совместители. У нас ежегодно увеличивается целевой прием. Мы уверены: студенты, обученные на государственные деньги, должны вернуться в государственную систему здравоохранения, ехать работать в районы. Может быть, им там понравится», – сказал Рустем Хасанов.

«Если человек соблюдает здоровый образ жизни и участвует в профилактических программах, он избегает обнаружения болезни на поздних стадиях» Фото: © «Татар-информ»

«В 30% случаев рак протекает бессимптомно»

Врачи напомнили, казалось бы, простые, но часто забываемые нами меры профилактики онкологии:

ведите здоровый образ жизни;

занимайтесь физической активностью;

питайтесь правильно, но разнообразно.

«Если человек соблюдает здоровый образ жизни и участвует в профилактических программах, он избегает обнаружения болезни на поздних стадиях. В 30% случаев рак протекает бессимптомно, а затем требуется дорогостоящее лечение, а его итог неясен. Медицинская неотложная помощь менее результативна, чем плановая», – констатировал Эдуард Нагуманов.

По данным Минздрава России, с 2019 по 2025 год продолжительность жизни онкобольных выросла на 1,2 года. Тяжелым упорным трудом онкологи провернули колесо жизни своих пациентов вперед.

Людям доступны простые технологии, способные выявить смертельно опасный недуг. В полную силу эти технологии работают, когда человек регулярно, минимум раз в два года, участвует в профилактических мероприятиях.

Борьба с эпидемией рака – это дело, в котором помимо врачей должен принимать участие каждый из нас.