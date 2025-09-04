«Чужое сердце стало своим»: история уникальной трансплантации в казанской больнице
В Татарстане появилась третья клиника, где делают пересадку сердца
Еще недавно простуда могла стоить жизни 33-летнему Искандеру Шайхуллину. Сегодня он делает по 15 тысяч шагов в день – с новым сердцем, пересаженным в Городской клинической больнице №7 Казани. Операция дала пациенту шанс на полноценную жизнь и открыла новый этап в развитии трансплантологии Татарстана. Как это было – в материале «Татар-информа».
Сердечная недостаточность у молодого мужчины
Искандеру Шайхуллину 33 года. Он живет в селе Чулпаново Нурлатского района Татарстана.
В конце 2015 года мужчина заболел двусторонней пневмоний, которая дала осложнения на сердце. Началась аритмия, а сердце практически перестало выбрасывать кровь в аорту во время сокращений. При самом простом ОРВИ он испытывал одышку и боли в груди.
У мужчины диагностировали дилатационную кардиомиопатию, приводящую к терминальной сердечной недостаточности. Говоря простыми словами, его сердце было очень сильно увеличено, именно поэтому не справлялось с перекачкой крови.
«Наш пациент достаточно молод. К сожалению, в последние годы количество молодых людей с сердечной недостаточностью растет. На этом сказалась в том числе коронавирусная инфекция», – объяснила кардиолог Мария Собанова.
Каждый день Искандер пил пять видов лекарств, а каждые полгода обследовался в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) в Казани. Фракция выброса сердца – объем выталкиваемой крови – изменялась, но постоянно находилась на низком уровне; в диапазоне от 18 до 30%.
О пересадке сообщили ночью
В июне 2025 года мужчина снова заболел пневмонией и попал в Городскую клиническую больницу №7 им. М. Н. Садыкова Казани. Больное сердце забилось тромбами. Риск смерти был высок как никогда, и врачи озвучили Искандеру единственный вариант спасения его жизни: пересадка сердца.
«Я должен был уехать на консультацию по пересадке в НМИЦ Шумакова в Москве, но донора нашли в 7-й больнице Казани. В три часа ночи ко мне пришли врачи и спросили: «Вы готовы к пересадке?» Я, конечно, был готов», – рассказал Искандер.
Операция началась в седьмом часу утра. В ней принимали участие более 30 медиков. Среди них опытнейший кардиохирург Ильдар Абдульянов, который до этого работал в МКДЦ и проводил пересадки сердца с 2011 года.
«Первая трансплантация сердца в 7-й горбольнице прошла без критических ситуаций, хотя технически это очень сложная операция. Вмешательство длилось около шести часов», – сказал Ильдар Абдульянов.
Среди множества специалистов работу хирургов поддерживали анестезиологи-реаниматологи. Они подключили искусственное кровообращение.
По признанию заведующего отделением анестезиологии и реанимации №5 Станислава Щербакова, во время операции были свои нюансы. Так, из-за того, что кровь была сильно разжижена, у пациента спонтанно шла кровь из носа и из операционной раны. К счастью, специалисты умело справились со всеми трудностями.
«Пациент вернется к привычной жизни через несколько месяцев»
Врачи радостно подмечают: послеоперационный период прошел гладко. Пациент быстро восстановился. Сказались молодой возраст и профессионализм татарстанских медиков.
«Я даже не почувствовал, что во мне чужое сердце. Проснулся после операции будто со своим от роду органом», – поделился Искандер.
Теперь почти каждый день он ходит 10-15 тысяч шагов. Нагрузки, по словам мужчины, помогают ему «сблизиться» со своим новым сердцем.
«Мы еще увидим нашего бывшего пациента, ведь раз в месяц Искандер должен наблюдаться в 7-й больнице и сдавать анализы. Через несколько месяцев он сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни – работе и занятиям спортом», – сказала Мария Собанова.
«Мы подарили пациенту вторую жизнь, но до конца этой новой жизни он должен будет принимать ряд препаратов. Существует небольшая вероятность что организм будет отторгать неродное сердце, но такое случается у тех, кто пренебрегает приемом лекарств», – добавил заведующий кардиохирургией ГКБ №7 Роман Бугров.
«На сделанном мы не остановимся – будем наращивать объемы пересадок»
Сегодня пересадки сердца в Татарстане делают в МКДЦ, а также в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. Казанская горбольница №7 стала третьим медучреждением Татарстана, где такая операция возможна.
«Впервые в нашей больнице мы сделали трансплантацию сердца молодому человеку, который был на грани жизни и смерти. Это большой шаг для клиники. Мы шли к этому долго, на протяжении десяти лет создавая из простого отделения кардиологии то, что способно на высший пилотаж», – сказал главный врач 7-й больницы Артур Делян.
Главный врач «семерки» объяснил, что медики должны делать хотя бы 15 пересадок в год. Только так они набьют руку и не растеряют опыт.
«В этом году у нас запланировано три операции по трансплантации сердца. В следующем – уже пять. На сделанном мы не остановимся – будем наращивать объемы и также работать над пересадками печени и почек. Нет предела совершенству», – подметил Артур Делян.
Главный врач 7-й горбольницы отметил поддержку руководства республики, в частности Раиса Рустама Минниханова. Именно благодаря Раису клиника в последние годы преобразилась – например, были построены реабилитационный и перинатальный центры. Теперь здесь дарят пациентам новую жизнь с новым сердцем.