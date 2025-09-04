«Чужое сердце стало своим»: история уникальной трансплантации в казанской больнице

Еще недавно простуда могла стоить жизни 33-летнему Искандеру Шайхуллину. Сегодня он делает по 15 тысяч шагов в день – с новым сердцем, пересаженным в Городской клинической больнице №7 Казани. Операция дала пациенту шанс на полноценную жизнь и открыла новый этап в развитии трансплантологии Татарстана. Как это было – в материале «Татар-информа».





Искандеру Шайхуллину диагностировали дилатационную кардиомиопатию, приводящую к терминальной сердечной недостаточности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сердечная недостаточность у молодого мужчины

Искандеру Шайхуллину 33 года. Он живет в селе Чулпаново Нурлатского района Татарстана.

В конце 2015 года мужчина заболел двусторонней пневмоний, которая дала осложнения на сердце. Началась аритмия, а сердце практически перестало выбрасывать кровь в аорту во время сокращений. При самом простом ОРВИ он испытывал одышку и боли в груди.

У мужчины диагностировали дилатационную кардиомиопатию, приводящую к терминальной сердечной недостаточности. Говоря простыми словами, его сердце было очень сильно увеличено, именно поэтому не справлялось с перекачкой крови.

«Наш пациент достаточно молод. К сожалению, в последние годы количество молодых людей с сердечной недостаточностью растет. На этом сказалась в том числе коронавирусная инфекция», – объяснила кардиолог Мария Собанова.

Мария Собанова: «К сожалению, в последние годы количество молодых людей с сердечной недостаточностью растет. На этом сказалась в том числе коронавирусная инфекция» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каждый день Искандер пил пять видов лекарств, а каждые полгода обследовался в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) в Казани. Фракция выброса сердца – объем выталкиваемой крови – изменялась, но постоянно находилась на низком уровне; в диапазоне от 18 до 30%.

О пересадке сообщили ночью

В июне 2025 года мужчина снова заболел пневмонией и попал в Городскую клиническую больницу №7 им. М. Н. Садыкова Казани. Больное сердце забилось тромбами. Риск смерти был высок как никогда, и врачи озвучили Искандеру единственный вариант спасения его жизни: пересадка сердца.

«Я должен был уехать на консультацию по пересадке в НМИЦ Шумакова в Москве, но донора нашли в 7-й больнице Казани. В три часа ночи ко мне пришли врачи и спросили: «Вы готовы к пересадке?» Я, конечно, был готов», – рассказал Искандер.

Операция началась в седьмом часу утра. В ней принимали участие более 30 медиков. Среди них опытнейший кардиохирург Ильдар Абдульянов, который до этого работал в МКДЦ и проводил пересадки сердца с 2011 года.

Ильдар Абдульянов: «Первая трансплантация сердца в 7-й горбольнице прошла без критических ситуаций, хотя технически это очень сложная операция. Вмешательство длилось около шести часов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первая трансплантация сердца в 7-й горбольнице прошла без критических ситуаций, хотя технически это очень сложная операция. Вмешательство длилось около шести часов», – сказал Ильдар Абдульянов.

Среди множества специалистов работу хирургов поддерживали анестезиологи-реаниматологи. Они подключили искусственное кровообращение.

Станислава Щербаков: «Во время операции были свои нюансы. Так, из-за того, что кровь была сильно разжижена, у пациента спонтанно шла кровь из носа и из операционной раны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По признанию заведующего отделением анестезиологии и реанимации №5 Станислава Щербакова, во время операции были свои нюансы. Так, из-за того, что кровь была сильно разжижена, у пациента спонтанно шла кровь из носа и из операционной раны. К счастью, специалисты умело справились со всеми трудностями.

«Пациент вернется к привычной жизни через несколько месяцев»

Врачи радостно подмечают: послеоперационный период прошел гладко. Пациент быстро восстановился. Сказались молодой возраст и профессионализм татарстанских медиков.

Врачи радостно подмечают: послеоперационный период прошел гладко. Пациент быстро восстановился Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я даже не почувствовал, что во мне чужое сердце. Проснулся после операции будто со своим от роду органом», – поделился Искандер.

Теперь почти каждый день он ходит 10-15 тысяч шагов. Нагрузки, по словам мужчины, помогают ему «сблизиться» со своим новым сердцем.

«Мы еще увидим нашего бывшего пациента, ведь раз в месяц Искандер должен наблюдаться в 7-й больнице и сдавать анализы. Через несколько месяцев он сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни – работе и занятиям спортом», – сказала Мария Собанова.

Роман Бугров: «Мы подарили пациенту вторую жизнь, но до конца этой новой жизни он должен будет принимать ряд препаратов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы подарили пациенту вторую жизнь, но до конца этой новой жизни он должен будет принимать ряд препаратов. Существует небольшая вероятность что организм будет отторгать неродное сердце, но такое случается у тех, кто пренебрегает приемом лекарств», – добавил заведующий кардиохирургией ГКБ №7 Роман Бугров.

«На сделанном мы не остановимся – будем наращивать объемы пересадок»

Сегодня пересадки сердца в Татарстане делают в МКДЦ, а также в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. Казанская горбольница №7 стала третьим медучреждением Татарстана, где такая операция возможна.

«Впервые в нашей больнице мы сделали трансплантацию сердца молодому человеку, который был на грани жизни и смерти. Это большой шаг для клиники. Мы шли к этому долго, на протяжении десяти лет создавая из простого отделения кардиологии то, что способно на высший пилотаж», – сказал главный врач 7-й больницы Артур Делян.

Артур Делян: «На сделанном мы не остановимся – будем наращивать объемы и также работать над пересадками печени и почек. Нет предела совершенству» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный врач «семерки» объяснил, что медики должны делать хотя бы 15 пересадок в год. Только так они набьют руку и не растеряют опыт.

«В этом году у нас запланировано три операции по трансплантации сердца. В следующем – уже пять. На сделанном мы не остановимся – будем наращивать объемы и также работать над пересадками печени и почек. Нет предела совершенству», – подметил Артур Делян.

Главный врач 7-й горбольницы отметил поддержку руководства республики, в частности Раиса Рустама Минниханова. Именно благодаря Раису клиника в последние годы преобразилась – например, были построены реабилитационный и перинатальный центры. Теперь здесь дарят пациентам новую жизнь с новым сердцем.