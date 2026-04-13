Достучаться через искусство: в казанской поликлинике показали спектакль о диспансеризации

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Необычный формат подачи информации придумали медики – в казанской городской поликлинике №21 прошел медицинский иммерсивный спектакль «Найди время». Это совместный проект Управления здравоохранения по городу Казани и Казанского ГМУ. Он призван привлечь молодое население города проходить диспансеризацию.

«Идея представления родилась в то время, когда Горздравом Казани руководил Владимир Жаворонков. Медики заметили, что на диспансеризацию ходит очень мало молодежи. В то же время молодые люди все чаще сталкиваются с диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и онкологией. Если бы человек ходил на профилактический осмотр раз в год, то смог бы избежать запущенного течения болезни. Владимир Владимирович думал, как стимулировать молодежь пройти диспансеризацию, и предложил достучаться через искусство», – рассказала врач-эпидемиолог, автор сценария и руководитель проекта Зарина Гибадуллина.

Проект выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи. По словам организаторов, такого не делал никто ни в Татарстане, ни во всей России. По гранту запланировано шесть спектаклей. Четыре из них уже состоялись.

«Название спектакля придумано мной. Согласитесь, что в суматохе повседневности мы делаем много всего, но забываем о себе. Если мы хотим помочь этому миру, другим людям, нужно найти время и начать с себя», – объяснила Зарина Гибадуллина.

Особенность спектакля в том, что он проходит в действующей медицинской организации. Кабинеты не вмещают большое количество людей, поэтому каждое представление посещают 25-30 гостей. Это оптимальное количество, чтобы взаимодействовать со зрителями.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Для полного погружения в атмосферу медицинского учреждения зрителей одевают в белые халаты. Зрители хорошо вжились в роль студентов-медиков – отвечали на вопросы об анализах и болезнях, а также измеряли давление пациентам.

Вместе с профессиональными актерами, которые имеют большой опыт иммерсивных представлений, в спектакле играют студенты КГМУ. На кастинг, по словам Зарины Гибадуллиной, пришло немало желающих. Все они инициативные, разносторонние и творческие ребята.

Среди них – Дарина Вольнова. Девушка учится на втором курсе лечебного факультета Казанского медуниверситета. По словам Дарины, ее всегда тянуло к актерскому направлению – и в школе, и в вузе, однако это скорее хобби. Сегодня она точно уверена, что станет врачом.

«Когда я узнала о кастинге на этот спектакль, то не задумываясь пришла на него. Как видите, успешно его прошла. В представлении я играю врача-терапевта и куратора студентов-медиков, которыми являются зрители. На протяжении всего спектакля я знакомлю их с работой поликлиники, с этапами диспансеризации», – рассказала корреспонденту агентства Дарина Вольнова.

По словам девушки, ей интересно взаимодействовать с профессиональными артистами. Она перенимает у них навыки актерского мастерства.

«Мой персонаж – бизнесмен. Он работает в сфере поставки медицинского оборудования, но откладывает заботу о самом себе. Он вечно в работе, буквально загнал себя – это ему аукнется. Уверен, что наш спектакль заставляет молодежь задуматься о самом важном – о здоровье», – рассказал «Татар-информу» актер Константин Ключевский.

Если хотя бы один человек прошел диспансеризацию после спектакля – значит, труд артистов прошел не зря, уверен Константин Ключевский.

«Мы просим беспристрастную и даже разгромную оценку нашего иммерсивного спектакля, потому что мы заинтересованы в его улучшении. Бывает, что зритель не до конца понял сцену или диалог – это сигнал о том, что нам нужно что-то доработать. В целом отзывы зрителей положительные», – отметила Зарина Гибадуллина.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Своими эмоциями от увиденного с «Татар-информом» поделилась одна из зрительниц – Талия Гайнутдинова.

«Отмечу довольно необычный формат. У меня возникло ощущение белого халата – будто я врач. Несомненно, зритель вспоминает атмосферу поликлиники – помещения, анализы и даже запахи. Мне это очень знакомо, поскольку я регулярно прохожу диспансеризацию. Те, кто не ходит на профосмотры, получают таким образом представление о них. Лично у меня появилось желание пройти диспансеризацию вновь. Надеюсь, другие тоже вдохновятся и найдут время для своего здоровья», – сказала Талия Гайнутдинова.