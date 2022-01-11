У шестимесячного ребенка в Ростове-на-Дону обнаружили «омикрон»

В Ростове-на-Дону у женщины и ее шестимесячного ребенка выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Ростовской области, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Евгения Ковалева, мать и ребенок в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с людьми, недавно вернувшимися из-за рубежа.

«Следовательно, геновариант нового коронавируса „омикрон“ уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — констатировал руководитель местного Роспотребнадзора.

В декабре 2021 года новый штамм коронавируса в Ростове-на-Дону подтвердился у 22-летнего студента из Конго, но тогда его распространение удалось предотвратить. Сейчас более 90% регистрируемых инфекций в Ростовской области приходится на дельта-штамм SARS-CoV-2.

Ранее министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что в России фиксируют уже не только завозные случаи «омикрона». По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в страну в течение месяца.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, получивший впоследствии название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.