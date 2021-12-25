Мурашко: В России фиксируют заражения «омикроном» внутри страны

На территории России на сегодняшний день есть случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, выявленные внутри страны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев („омикрона“), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения», — сказал глава Минздрава.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.