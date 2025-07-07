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Экономика 7 июля 2025 16:11

Беляев: У Нижнекамска может появиться еще один город-побратим в Китае

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У Нижнекамска может появиться еще один город-побратим в Китае, о чем в кулуарах ИННОПРОМа в Екатеринбурге «Татар-информу» рассказал и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Поступило предложение от китайских коллег из города Цзиси провинции Хэйлунцзян. Это дает прямой выход на любую компанию в той провинции Китая, где находится город-побратим. Во-вторых, это контакт с бизнесом», – рассказал Беляев.

Кстати, у Нижнекамска уже есть город-побратим – город Мейшань в китайской провинции Сычуань.

Представители Нижнекамска и китайской стороны обсудили новое побратимство на ИННОПРОМе и планируют заключить соответствующее соглашение на форуме «РОСТКИ: Россия – Китай» в Казани в августе этого года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 7 до 10 июля. В этом году она отмечает 15 лет. В павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО» также есть стенд Татарстана, а на выставке работает делегация от региона, которую возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

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#иннопром #нижнекамск #россия и китай
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