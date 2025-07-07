Минниханов осмотрел двигатель ПД-8 и сел в самолет Tango на ИННОПРОМе

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов работает на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», сообщает «Татар-информ» с места событий.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко провел для Минниханова экскурсию по стенду Татарстана в первом павильоне и рассказал, что на выставке от региона работают более 100 человек. Всего на стенде представлено около 30 участников – местные компании и вузы.

Далее Рустам Минниханов прошел во второй павильон, где его заинтересовал отечественный двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Как отметил представитель разработчика, прежде ставили российско-французский двигатель, а теперь его заменит полностью отечественный агрегат.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Раис Татарстана также оценил кресла от «Авиационных интерьеров», которые предназначены для бизнес-класса.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Кроме того, Минниханов посидел в кабине пилота учебно-тренировочного самолета Tango лаймового-зеленого цвета. Работник стенда сообщил, что разработка S7 Group полностью создана из отечественных композитных материалов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Сегодня стенд также посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.