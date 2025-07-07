В Екатеринбурге стартует выставка ИННОПРОМ, на которой есть стенд Татарстана

Этим утром в Екатеринбурге стартует Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая в этом году отмечает 15-летие. Она будет проходить с 7 по 10 июля на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Выставка представляет из собой презентацию достижений российских регионов, крупных компаний и дружественных стран в области промышленности. Страной-партнером на ИННОПРОМе в этом году выступает Королевство Саудовская Аравия.

Татарстан представил свой стенд, на котором выставляются около 30 участников, в том числе КМПО, ICL, Таткран, Университет Иннополис, КФУ. Раис РТ Рустам Минниханов также посетит площадку, он прибыл в Екатеринбург еще накануне.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Параллельно с выставкой проходит деловая программа. Сегодня, в первый день форума, на площадке ожидают главу Минпромторга России Антона Алиханова. На завтра запланирована стратегическая сессия, где ключевым спикером станет российский Премьер Михаил Мишустин.