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Экономика 7 июля 2025 12:41

Татлифт будет производить оборудование в узбекском промпарке в Бухаре

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Татлифт будет производить оборудование в узбекском промпарке в Бухаре
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Компания «Татлифт» и Бухарский комплекс развития промышленности подписали соглашение о сотрудничестве на международной выставке «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Стороны договорились начать совместную работу по созданию первого лифтостроительного кластера Центральной Азии, чтобы производить лифтовое оборудование и комплектующие на территории промпарка в Бухаре.

Подписи под документом поставили гендиректор Татлифта Гульшат Загидуллина и директор специального промпарка «Бухарский комплекс развития промышленности» Файзулла Агзамов. Соглашение было заключено в присутствии главы Минпромторга РТ Олега Коробченко.

Завод по производству лифтового оборудования «Татлифт» открыли в промышленном парке «Зеленодольск» в 2024 году. Сейчас мощность предприятия составляет около 1 тыс. лифтов в год.

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#иннопром #лифты #татарстан и узбекистан #бухара
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